Імпорт скрапленого газу в Україну перевищив 82 тисячі тонн: які компанії в лідерах

Паливні компанії України у жовтні збільшили імпорт скрапленого газу (LPG) на 19%, до 82,3 тис. т. Порівняно з минулим роком зростання становило 16%. Найбільшими імпортерами стали "БРСМ-Нафта" і "Вігазтрейд".

Про це інформує Delo.ua з посиланням на публікацію Еnkorr.

Попри загальне зростання, постачання на південь були неритмічними через погодні умови, що призводило у певний час до легкого дефіциту ресурсу у центральних і північно-східних регіонах. Під кінець місяця відчули нестачу і західні регіони через відсутність газу з ORLEN Lietuva, спричинену ремонтом.

Імпорт LPG в Україну у жовтні 2025 року / Enkorr

У жовтні постачання на південь досягли рекордних показників — 65,3 тис. т (+28% до обсягів вересня), що становить 79% загального імпорту. Попит на ресурс з цього напрямку забезпечили нижчі ціни порівняно з заходом і зменшення пропозицій внутрішніх виробників.

"Весь місяць постачання з окремих базисів внутрішніх виробників були відсутні. Компенсував їх імпорт, а саме південь. Газ звідти завдяки цінам, які пропонували південні трейдери, доїжджав і до Рівненщини, Житомирщини, Вінниччини. Не кажучи вже про центральні й північно-східні регіони", — розповів один з імпортерів.

З заходу, звідки заїхало 17 тис. т газу (-7%), ресурс вантажився у більшості з Польщі (8 тис. т, що у 2,6 раза більше порівняно з вереснем). З цієї країни імпортували газ переважно з терміналів Bialchem Group, Pakar Jacek і Barter (сумарно 5,8 тис. т пального, або 73% постачань з країни).

Стабільно збільшуються обсяги постачання з Латвії: минулого місяця звідти було завезено 3,2 тис. т газу (+39% до вересня). Основним чинником зростання попиту на латвійський ресурс є ціна. У середині жовтня Latvijas Propana Gaze пропонував пропан із націнкою €95-98/т до середніх жовтневих котирувань, що було досить вигідно.

Загалом першість у постачанні зберігає Румунія: 27,6 тис. т (+36%). Найбільші обсяги заїхали від Vixon Gas для «Вігазтрейду» (6,1 тис. т). Постачання з Болгарії зросли до історичного максимуму в 13,7 тис. т, перевершивши обсяги з Туреччини.

Імпорт з Туреччини у жовтні знизився на 27%, до мінімальних з березня цього року 12,8 тис. т. Уперше було відвантажено партію газу обсягом 2,1 тис. т з турецького порту "Дортйол" (Dörtyol) трейдером AGTG.

Перша двійка найбільших імпортерів залишилася незмінною — "БРСМ-Нафта" і "Вігазтрейд", які збільшили відвантаження на 14% кожен, відповідно до 11,8 і 8,2 тис. т. У трійку лідерів потрапив "Сентуріон" завдяки постачанням з Болгарії, збільшивши свій показник у 2 рази до 7,7 тис. т. Також у понад 5 разів збільшив обсяги розмитнення GT Group (до 5,4 тис. т).

Топ-10 імпортерів LPG у жовтні 2025 року / Enkorr

Раніше повідомлялося, що "Нафтогаз" веде переговори з американськими виробниками про прямі поставки скрапленого газу в Україну.