"Нафтогаз" веде переговори з американськими виробниками про прямі поставки скрапленого газу

Державна енергетична компанія "Нафтогаз" проводить переговори з низкою американських виробників щодо прямих контрактів на постачання скрапленого природного газу.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на Вloomberg.

Близько 10% імпорту газу до України надходить зі США у вигляді СПГ, який купується через польську PKN Orlen. Прямі угоди з виробниками мають допомогти диверсифікувати постачання та знизити залежність від посередників.

"Нафтогаз" вже представив десять проєктів у сферах видобутку та енергоефективності, які можуть стати першими в рамках угоди про ресурси зі США.

"Одним з ключових джерел поставок на сьогодні для нас є американський скраплений газ. Цей проект ми реалізуємо в партнерстві з польським державним концерном ORLEN. Це дозволяє нам не лише диверсифікувати поставки газу, а й посилити нашу стратегічну співпрацю", – зазначив голова правління "Нафтогаз України" Сергій Корецький.

Прем’єр-міністр Юлія Свириденко планує реалізувати три з них до кінця 2026 року за рахунок міжнародного фінансування.

Попри російські удари, що знищили 42% щоденного видобутку, компанія планує імпортувати у 2025 році близько 5,8 млрд кубометрів газу — майже половину від необхідних обсягів.

Вloomberg зазначає, Україна володіє одними з найбільших запасів газу в Європі. Нафтогаз сподівається залучити іноземні компанії з досвідом роботи в кризових регіонах, аби збільшити видобуток і забезпечити стабільність енергопостачання.

У 2025 році компанія разом із польським державним концерном ORLEN імпортувала понад 400 млн куб. м американського скрапленого газу в Україну. Загалом законтрактовано 450 млн куб. м. 

Нагадаємо, нещодавно "Нафтогаз" уклав новий контракт з Orlen про постачання в Україну партії 140 млн куб. м скрапленого газу зі США. 

Тетяна Гойденко