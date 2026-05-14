"Укренерго", "Нафтогаз", "Енергоатом": які компанії отримали найбільший виторг

Станом на початок травня 2026 року в Україні фінансову звітність за перший квартал подали 62,5 тис. компаній . Серед компаній-лідерів за виторгом шість перебуває у державній власності або під контролем держави.

Як пише Delo.ua, про це свідчать дані системи YouControl.

ТОП-10 компаній за виторгом

Зазначається, що за виторгом десятка найбільших підприємств виглядає так:

ТОВ "Металікс Інтех" – 187 млрд грн (+716 924% порівняно з першим кварталом 2025 року, коли компанія задекларувала 0,03 млрд грн виторгу),

ТОВ "Експомет Плюс" – 120 млрд грн (+33% відносно першого кварталу торік),

ТОВ "Д.Трейдінг" – 119 млрд грн (+58%),

АТ "НАЕК "Енергоатом" – 102 млрд грн (+32%),

АТ "НАК "Нафтогаз України" – 58 млрд грн (+3%),

ТОВ "ГК "Нафтогаз Трейдинг" – 57 млрд грн (-6%),

ПАТ "НАК "Укренерго" – 37 млрд грн (+23%),

ТОВ "Кернел-Трейд" – 34 млрд грн (+42%),

АТ "Укрнафта" – 33 млрд грн (+24%),

ТОВ "ГК "Нафтогаз України" – 32 млрд грн (+22%).

Аналітики зауважують, що серед компаній-лідерів шість перебувають у державній власності або під контролем держави.

Нагадаємо, серед українських компаній найбільший прибуток за результатами 2025 року продемонструвала компанія "Д.Трейдінг" з річним доходом понад 292 млрд грн. Вона входить в енергетичний холдинг ДТЕК Ріната Ахметова і займається продажем вугілля, газу та електроенергії.