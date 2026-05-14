"Укрэнерго", "Нафтогаз", "Энергоатом": какие компании получили наибольшую выручку

По состоянию на начало мая 2026 года в Украине финансовую отчетность за первый квартал подали 62,5 тыс. компаний. Среди компаний-лидеров по выручке шесть находятся в государственной собственности или под контролем государства.

Как пишет Delo.ua, об этом свидетельствуют данные системы YouControl.

ТОП-10 компаний по выручке

Отмечается, что за выручкой десятка крупнейших предприятий выглядит так:

ООО "Металикс Интех" – 187 млрд грн (+716 924% по сравнению с первым кварталом 2025 года, когда компания задекларировала 0,03 млрд грн выручки),

ООО "Экспомет Плюс" – 120 млрд грн (+33% по отношению к первому кварталу в прошлом году),

ООО "Д.Трейдинг" – 119 млрд грн (+58%),

АО "НАЭК "Энергоатом" - 102 млрд грн (+32%),

АО "НАК "Нафтогаз Украины" – 58 млрд грн (+3%),

ООО "ГК "Нефтегаз Трейдинг" - 57 млрд грн (-6%),

ПАО "НАК "Укрэнерго" – 37 млрд грн (+23%),

ООО "Кернел-Трейд" – 34 млрд грн (+42%),

АО "Укрнефть" - 33 млрд грн (+24%),

ООО "ГК "Нафтогаз Украины" – 32 млрд грн (+22%).

Аналитики отмечают, что среди компаний-лидеров шесть находятся в государственной собственности или под контролем государства.

Напомним, среди украинских компаний наибольшую прибыль по результатам 2025 года продемонстрировала компания "Д.Трейдинг " с годовым доходом более 292 млрд грн. Она входит в энергетический холдинг ДТЭК Рината Ахметова и занимается продажей угля, газа и электроэнергии.