Украинцы купили 5 тысяч дизельных авто в апреле: какая марка самая популярная

В апреле 2026 года украинский автопарк пополнили 5 тысяч легковых автомобилей с дизельными двигателями. Это на 12% меньше по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на "Укравтопром".

Из общего объема 1,2 тыс. автомобилей были новыми, что на 2% больше, чем в прошлом. В то же время, количество ввозимых подержанных дизельных авто сократилось на 16% — до 3,8 тыс. единиц.

Самым популярным новым дизельным автомобилем в апреле стал Renault Duster – украинцы приобрели 404 таких авто. В пятерку также вошли Volkswagen Touareg (107 авто), Volkswagen Tiguan (84), Skoda Kodiaq (70) и Toyota Land Cruiser Prado (58).

Среди импортируемых подержанных дизельных авто лидером стал Renault Megane – 303 зарегистрированных автомобиля. Далее расположились Nissan Qashqai (279), Skoda Octavia (251), Volkswagen Passat (203) и Hyundai Santa Fe (159).

В итоге украинский рынок дизельных автомобилей в апреле продемонстрировал спад преимущественно из-за сокращения импорта подержанных авто, тогда как сегмент новых дизельных моделей сохранил умеренный рост.

Заметим, в 2026 году общественное и экспертное жюри по сумме голосов отдали титул "автомобиль года в Украине" компактному кроссоверу Renault Duster.