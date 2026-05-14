Українці купили 5 тисяч дизельних авто у квітні: яка марка найпопулярніша

У квітні 2026 року український автопарк поповнили 5 тис. легкових автомобілів із дизельними двигунами. Це на 12% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на "Укравтопром".

Із загального обсягу 1,2 тис. автомобілів були новими, що на 2% більше, ніж торік. Водночас кількість ввезених вживаних дизельних авто скоротилася на 16% — до 3,8 тис. одиниць.

Найпопулярнішим новим дизельним автомобілем у квітні став Renault Duster — українці придбали 404 такі авто. До п’ятірки також увійшли Volkswagen Touareg (107 авто), Volkswagen Tiguan (84), Skoda Kodiaq (70) та Toyota Land Cruiser Prado (58).

Серед імпортованих вживаних дизельних авто лідером став Renault Megane — 303 зареєстровані автомобілі. Далі розташувалися Nissan Qashqai (279), Skoda Octavia (251), Volkswagen Passat (203) та Hyundai Santa Fe (159).

У підсумку український ринок дизельних автомобілів у квітні продемонстрував спад переважно через скорочення імпорту вживаних авто, тоді як сегмент нових дизельних моделей зберіг помірне зростання.

Зауважимо, у 2026 році громадське та експертне журі за сумою голосів віддали титул “автомобіль року в Україні” компактному кросоверу Renault Duster.