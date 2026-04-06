В Украине выбрали автомобиль года: кто получил титул
В 2026 году общественное и экспертное жюри по сумме голосов отдали титул "автомобиль года в Украине" компактному кроссоверу Renault Duster.
Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".
Победители в номинациях
Также в отдельных номинациях победили:
- Легковой автомобиль – CUPRA Leon;
- Легковой автомобильный бизнес сегмента – Audi А6;
- Городской кроссовер – Citroen C4;
- Компактный кроссовер – CUPRA Formentor;
- Среднеразмерный кроссовер – Audi Q5;
- Кроссовер SUV – Volvo XC90:
- Внедорожник – Mercedes-Benz G 580 EQ;
- Легковой электромобиль – Audi А6 e-tron;
- Электрокроссовер – Skoda Enyaq;
- Электрический SUV – BMW iX;
- Гибридный кроссовер – Peugeot 3008 Hybrid;
- Гибридный SUV – Hyundai Palisade PHEV;
- Авто премиум сегмента – Mercedes-Benz G 580 EQ;
- Спортивный автомобиль – Porsche 911 Turbo S;
- Семейный вен – Volkswagen Caravelle;
- Пикап – Peugeot Landtrak;
- Автомобиль для коммерции – Peugeot Boxer;
- Соотношение цена/качество – Kia Sportage;
- Дизайн – DS #4;
- Прорыв года – бренд Chery.
Заметим, что Renault Duster остается самым доступным новым кроссовером на украинском рынке, и именно это обеспечивает ему стабильное лидерство среди покупателей, которые ищут новое авто без переплаты за бренд.