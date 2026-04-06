В Украине выбрали автомобиль года: кто получил титул

В 2026 году общественное и экспертное жюри по сумме голосов отдали титул "автомобиль года в Украине" компактному кроссоверу Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Победители в номинациях

Также в отдельных номинациях победили:

Легковой автомобиль – CUPRA Leon;

Легковой автомобильный бизнес сегмента – Audi А6;

Городской кроссовер – Citroen C4;

Компактный кроссовер – CUPRA Formentor;

Среднеразмерный кроссовер – Audi Q5;

Кроссовер SUV – Volvo XC90:

Внедорожник – Mercedes-Benz G 580 EQ;

Легковой электромобиль – Audi А6 e-tron;

Электрокроссовер – Skoda Enyaq;

Электрический SUV – BMW iX;

Гибридный кроссовер – Peugeot 3008 Hybrid;

Гибридный SUV – Hyundai Palisade PHEV;

Авто премиум сегмента – Mercedes-Benz G 580 EQ;

Спортивный автомобиль – Porsche 911 Turbo S;

Семейный вен – Volkswagen Caravelle;

Пикап – Peugeot Landtrak;

Автомобиль для коммерции – Peugeot Boxer;

Соотношение цена/качество – Kia Sportage;

Дизайн – DS #4;

Прорыв года – бренд Chery.

Заметим, что Renault Duster остается самым доступным новым кроссовером на украинском рынке, и именно это обеспечивает ему стабильное лидерство среди покупателей, которые ищут новое авто без переплаты за бренд.



