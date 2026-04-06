Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,65

--0,16

EUR

50,31

--0,14

Наличный курс:

USD

43,60

43,50

EUR

50,65

50,45

AI Лидеры

AI Лидеры
Четыре года большой войны

Четыре года
большой войны
Україна на межі блекауту

Україна на межі

блекауту
ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

В Украине выбрали автомобиль года: кто получил титул

Renault Duster

В 2026 году общественное и экспертное жюри по сумме голосов отдали титул "автомобиль года в Украине" компактному кроссоверу Renault Duster.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные "Укравтопрома".

Победители в номинациях

Также в отдельных номинациях победили:

  • Легковой автомобиль – CUPRA Leon;
  • Легковой автомобильный бизнес сегмента – Audi А6;
  • Городской кроссовер – Citroen C4;
  • Компактный кроссовер – CUPRA Formentor;
  • Среднеразмерный кроссовер – Audi Q5;
  • Кроссовер SUV – Volvo XC90:
  • Внедорожник – Mercedes-Benz G 580 EQ;
  • Легковой электромобиль – Audi А6 e-tron;
  • Электрокроссовер – Skoda Enyaq;
  • Электрический SUV – BMW iX;
  • Гибридный кроссовер – Peugeot 3008 Hybrid;
  • Гибридный SUV – Hyundai Palisade PHEV;
  • Авто премиум сегмента – Mercedes-Benz G 580 EQ;
  • Спортивный автомобиль – Porsche 911 Turbo S;
  • Семейный вен – Volkswagen Caravelle;
  • Пикап – Peugeot Landtrak;
  • Автомобиль для коммерции – Peugeot Boxer;
  • Соотношение цена/качество – Kia Sportage;
  • Дизайн – DS #4;
  • Прорыв года – бренд Chery.

Заметим, что Renault Duster остается самым доступным новым кроссовером на украинском рынке, и именно это обеспечивает ему стабильное лидерство среди покупателей, которые ищут новое авто без переплаты за бренд.


Автор:
Светлана Манько