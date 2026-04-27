Украина и ЕИБ расширяют финансирование энергопроектов на 1,3 млрд евро

Украина и ЕИБ расширяют финансирование энергопроектов / Depositphotos

Украина обсуждает с Европейским инвестиционным банком расширение финансирования энергетического сектора. Речь идет об усилении устойчивости энергосистемы, восстановлении инфраструктуры и подготовке к следующим отопительным сезонам.

Вопросы сотрудничества обсудили первый вице-премьер-министр – министр энергетики Денис Шмигаль и вице-президент ЕИБ. В настоящее время портфель совместных проектов охватывает 8 инициатив общим объемом около 1,3 млрд. евро.

Ключевой фокус переговоров – расширение финансирования новых направлений. Украина предложила усилить поддержку проектов по защите энергетической инфраструктуры, возобновлению генерации, модернизации электросетей и газового сектора, а также формированию резервов критически важного оборудования.

Какие проекты в фокусе

Отдельно стороны рассмотрели средне- и долгосрочные проекты. Среди них развитие устойчивости электросетей, защита подстанций, развитие межгосударственных интерконнекторов и интеграция с ENTSO-E, а также проекты в области декарбонизации и гидроэнергетики.

Усиление сотрудничества с ЕИБ рассматривается как один из ключевых инструментов стабилизации и модернизации украинской энергосистемы в условиях высоких рисков инфраструктуры и необходимости быстрого восстановления.

Это должно обеспечить дополнительное финансирование для повышения устойчивости энергосистемы и ее интеграции в европейский рынок.

Напомним, ЕИБ   объявил о запуске грантовых программ на €40 млн   для укрепления энергетической стойкости украинских общин. Внедрению инициативы будут способствовать GIZ и ПРООН, помогая органам местного самоуправления, в частности, в малых городах и общинах, имеющих ограниченные ресурсы. Официальный договор о сотрудничестве между ЕИБ, ГИЗ и ПРООН был подписан сегодня в Риме.

Автор:
Татьяна Гойденко