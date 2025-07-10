ЕИБ выделяет €40 млн на энергетическую устойчивость общин Украины

Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) объявил о запуске грантовых программ на 40 млн евро для укрепления энергетической устойчивости украинских общин.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует "Интерфакс-Украина" со ссылкой на заявление во время конференции URC2025 в Риме.

Гранты для украинских городов

Украинские муниципалитеты, уже реализовавшие проекты при поддержке кредитов Европейского инвестиционного банка, смогут получить дополнительную финансовую поддержку от правительства Германии через Фонд IKI – Международную климатическую инициативу. В рамках Программы решений по возобновляемой энергетике (ВИЭ), общий бюджет которой составляет 20 миллионов евро, избранные общины смогут получить гранты на установку энергоэффективного оборудования — солнечных панелей, аккумуляторов и тепловых насосов.

Внедрению инициативы будут способствовать GIZ и ПРООН, помогая органам местного самоуправления, в частности, в малых городах и общинах, имеющих ограниченные ресурсы. Официальный договор о сотрудничестве между ЕИБ, ГИЗ и ПРООН был подписан сегодня в Риме.

Кроме того, Европейский инвестиционный банк и правительство Германии объявили о намерении поддержать украинские регионы, зависимые от угольной промышленности, в рамках программы "Справедливый переход и справедливая устойчивость для Украины" (JTR-U), финансируемой Фондом IKI. Для этого Германия внесет дополнительный взнос в размере 19,6 млн евро.

Программа JTR-U призвана стимулировать инвестиционные проекты, которые помогут смягчить социально-экономические последствия постепенного отказа от добычи угля и создать новые возможности для угольных общин. Инициатива также будет способствовать более широкому процессу восстановления и реконструкции Украины.

Об ЕИБ

Европейский инвестиционный банк работает в Украине с 2007 года и с начала полномасштабного вторжения уже предоставил стране финансирование на сумму 3,6 млрд евро, из которых почти две трети уже выплачены.

В рамках инициативы "ЕС для Украины" (EU4U) и как ключевой исполнитель пакета финансовой поддержки Ukraine Facility на 2024-2027 годы общим объемом 50 млрд евро, ЕИБ усиливает свою деятельность в Украине. Банк работает в соответствии с мандатом, предоставленным лидерами ЕС, в тесной координации с Еврокомиссией, Европарламентом, государствами-членами и международными партнерами.

Напомним, по оценкам правительства, послевоенное восстановление и модернизация Украины обойдется по меньшей мере в 1 триллион долларов США в течение 14 лет.

Добавим, что на февраль 2025 года, по предварительным оценкам отмечалось, что после завершения войны восстановление Украины может обойтись в 500 миллиардов евро и замороженные российские активы должны стать одним из ключевых источников финансирования.