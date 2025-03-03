Агропереработка и экологическая энергетика: в Черновицкой области планируется создание индустриального парка

В Черновицкой области появится индустриальный парк для переработки масличных культур и агропродукции. Будет находиться он в Днестровском районе.

Об этом сообщает пресс-служба Черновицкой областной военной администрации.

Перспективы реализации этого проекта недавно обсуждали заместитель начальника Черновицкой облгосадминистрации Роман Греба, представители Министерства аграрной политики и продовольствия Украины, специалисты структурных подразделений ОВА, местные бизнесмены и международные партнеры.

Черновицкая область станет центром агропереработки

Основным в деятельности индустриального парка будет предприятие по переработке масличных культур. Специалисты уже разработали его концепцию.

Продукцию планируется экспортировать в страны ЕС, в частности, масло для производителей биодизеля и шрот для кормов животным.

Также в индустриальном парке предполагается:

производство кукурузной муки мощностью 100 тонн в сутки;

переработка пшеницы мощностью 30 тонн в сутки для изготовления пшеничной муки; элеватор мощностью 20 тыс. тонн одновременного хранения для обеспечения хранения сырья для собственных производств;

биоТЭС — энергетическое обеспечение объектов планируется через экологическую био-ТЭС, которая будет работать на производственных отходах, снижая углеродный след и операционные расходы.

В планах – создание логистической инфраструктуры и складских помещений.

Что известно о развитии индустриальных парков

Развитие индустриальных парков является важной частью экономической стратегии "Сделано в Украине". Государство рассчитывает, что создание благоприятных условий для производителей в таких парках будет стимулировать развитие производства в стране.

В 2025 году правительство планирует продолжить поддержку индустриальных парков, что будет способствовать привлечению инвестиций и развитию регионов. Для этого планируется выделить 1 млрд. грн. на строительство и модернизацию промышленной инфраструктуры парков.

Также в Украине был представлен каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров, а также выбрать место размещения производственных мощностей с уже обустроенной инфраструктурой. Это позволит привлекать новые инвестиции.

Важно, что индустриальные парки получают государственную поддержку только в случае активной работы местных властей и управляющих компаний, занимающихся привлечением инвесторов, созданием промышленных зданий, коммуникаций и развитием транспортной инфраструктуры. Если парк не выполняет эти условия, он может быть исключен из реестра, но имеет возможность вернуться к нему после устранения недостатков.