Агропереробка та екологічна енергетика: в Чернівецькій області планують створення індустріального парку

В Чернівецький області з’явиться індустріальний парк для переробки олійних культур і агропродукції. Знаходитиметься він у Дністровському районі.

Про це повідомляє пресслужба Чернівецької обласної військової адміністрації.

Перспективи реалізації цього проєкту нещодавно обговорювали заступник начальника Чернівецької обласної військової адміністрації Роман Греба, представники Міністерства аграрної політики та продовольства України, фахівці структурних підрозділів ОВА, місцеві бізнесмени та міжнародні партнери.

Чернівецька область стане центром агропереробки

Основним в діяльності індустріального парку буде підприємство по переробці олійних культур. Фахівці вже розробили його концепцію.

Продукцію планується експортувати до країн ЄС, зокрема олію для виробників біодизеля та шрот для кормів тваринам.

Також в індустріальному парку передбачається:

виробництво кукурудзяного борошна потужністю 100 тонн на добу;

переробка пшениці потужністю 30 тонн на добу для виготовлення пшеничного борошна; елеватор потужністю 20 тис. тонн одночасного зберігання, для забезпечення зберігання сировини для власних виробництв;

біоТЕС - енергетичне забезпечення об’єктів планується через екологічну біо-ТЕС, яка працюватиме на виробничих відходах, знижуючи вуглецевий слід та операційні витрати.

У планах – створення логістичної інфраструктури та складських приміщень.

Що відомо про розвиток індустріальних парків

Розвиток індустріальних парків є важливою частиною економічної стратегії "Зроблено в Україні". Держава розраховує, що створення сприятливих умов для виробників у таких парках стимулюватиме розвиток виробництва в країні.

У 2025 році уряд планує продовжити підтримку індустріальних парків, що сприятиме залученню інвестицій та розвитку регіонів. Для цього планується виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури парків.

Також в Україні було представлено каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів, а також вибрати місце для розміщення виробничих потужностей з вже облаштованою інфраструктурою. Це дозволить залучати нові інвестиції.

Важливо, що індустріальні парки отримують державну підтримку лише в разі активної роботи місцевої влади і керуючих компаній, які займаються залученням інвесторів, створенням промислових будівель, комунікацій і розвитком транспортної інфраструктури. Якщо парк не виконує ці умови, він може бути виключений з реєстру, але має можливість повернутись до нього після усунення недоліків.