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500 нових робочих місць: на Дніпропетровщині з’явиться індустріальний парк "Жовті Води"

500 нових робочих місць: на Дніпропетровщині з’явиться індустріальний парк "Жовті Води"
Парк було включено до Реєстру індустріальних парків.

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині з’явиться однойменний індустріальний парк — “Жовті Води”. Парк було включено до Реєстру індустріальних парків за рішенням уряду від 4 лютого.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

 "Індустріальний парк "Жовті Води" створить близько 500 робочих місць у високотехнологічних та інноваційних сферах, зокрема у хімічній промисловості, виробництві альтернативної енергетики та сфері інформаційних технологій", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів. 

Відтепер в Україні зареєстровано вже 101 індустріальний парк. Зокрема, у 2025 році це другий парк, який внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про індустріальний парк "Жовті води"

Ініціатором створення індустріального парку "Жовті Води" є ТОВ "Індустріальний парк Жовті Води", який розташований на території площею 10 га з орієнтовною забудовною площею 41,85 тис. кв. м.

Парк формуватиметься навколо таких ключових галузей:

  • виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;
  • виробництво основної хімічної продукції, добрив, азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах;
  • виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;
  • виробництво іншої хімічної продукції;
  • виробництво штучних і синтетичних волокон;
  • альтернативна енергетика;
  • науково-технічна діяльність;
  • діяльність у сфері інформації та телекомунікацій;
  • допоміжні та супутні галузі.

Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів індустріального парку оцінюється приблизно в 782 млн гривень:

  • ініціатор створення та керуюча компанія планують забезпечити 97 млн грн власними та кредитними коштами;
  • ще 646 млн грн залучатимуть коштами майбутніх учасників у рамках державної програми стимулювання індустріальних парків.
Фото 2 — 500 нових робочих місць: на Дніпропетровщині з’явиться індустріальний парк "Жовті Води"

Що відомо про розвиток індустріальних парків

Розвиток індустріальних парків є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Держава сподівається, що створені умови для виробників у парках сприятимуть прискореному розвитку виробництва.

У 2025 році уряд продовжить підтримку індустріальних парків, що допоможе залучати інвестиції та сприяти розвитку регіонів. Планується виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури парків.

Нагадаємо, в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.

Автор:
Ольга Опенько