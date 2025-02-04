500 нових робочих місць: на Дніпропетровщині з’явиться індустріальний парк "Жовті Води"

У Жовтих Водах на Дніпропетровщині з’явиться однойменний індустріальний парк — “Жовті Води”. Парк було включено до Реєстру індустріальних парків за рішенням уряду від 4 лютого.

Про це інформує пресслужба Мінекономіки.

"Індустріальний парк "Жовті Води" створить близько 500 робочих місць у високотехнологічних та інноваційних сферах, зокрема у хімічній промисловості, виробництві альтернативної енергетики та сфері інформаційних технологій", – зазначив заступник міністра економіки Віталій Кіндратів.

Відтепер в Україні зареєстровано вже 101 індустріальний парк. Зокрема, у 2025 році це другий парк, який внесено до Реєстру індустріальних (промислових) парків.

Про індустріальний парк "Жовті води"

Ініціатором створення індустріального парку "Жовті Води" є ТОВ "Індустріальний парк Жовті Води", який розташований на території площею 10 га з орієнтовною забудовною площею 41,85 тис. кв. м.

Парк формуватиметься навколо таких ключових галузей:

виробництво хімічних речовин і хімічної продукції;

виробництво основної хімічної продукції, добрив, азотних сполук, пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах;

виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та мастик;

виробництво іншої хімічної продукції;

виробництво штучних і синтетичних волокон;

альтернативна енергетика;

науково-технічна діяльність;

діяльність у сфері інформації та телекомунікацій;

допоміжні та супутні галузі.

Загальний обсяг капіталовкладень у будівництво об’єктів індустріального парку оцінюється приблизно в 782 млн гривень:

ініціатор створення та керуюча компанія планують забезпечити 97 млн грн власними та кредитними коштами;

ще 646 млн грн залучатимуть коштами майбутніх учасників у рамках державної програми стимулювання індустріальних парків.

Що відомо про розвиток індустріальних парків

Розвиток індустріальних парків є частиною економічної політики "Зроблено в Україні". Держава сподівається, що створені умови для виробників у парках сприятимуть прискореному розвитку виробництва.

У 2025 році уряд продовжить підтримку індустріальних парків, що допоможе залучати інвестиції та сприяти розвитку регіонів. Планується виділити 1 млрд грн на будівництво та модернізацію промислової інфраструктури парків.

Нагадаємо, в Україні презентували каталог індустріальних парків, який допоможе підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою, де можна розмістити свої виробничі потужності, а також залучити нові інвестиції.