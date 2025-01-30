Новий індустріальний парк у Бучі: коли заплановано запуск другої черги

Друга черга індустріального парку "Кит" у Бучі (Київська область), де передбачено розміщення виробництва будівельних матеріалів, металопластикових дверей і вікон, планується до запуску у вересні цього року.

Про це повідомив заступник голови комітету Верховної Ради з економічного розвитку Дмитро Кисилевський.

Що відомо про проєкт

Це відносно новий проєкт, який уряд вніс до державного реєстру лише пів року тому. Проте його розвиток відбувається стрімко.

На території вже зведено трирівневу будівлю, частину якої займає розподільчий пункт "Нової пошти", а решта приміщень наразі очікує на орендарів.

Вже проведено попередні переговори з двома виробниками споживчих товарів, повідомив Кисилевський.

Запуск другої черги індустріального парку заплановано на вересень 2025 року. Тут планують розмістити виробництво будівельних матеріалів, металопластикових дверей та вікон.

За планом, третя черга ІП (офісне приміщення) стане доступною наступного року, тоді ж стартує четверта черга, поділився планами Кисилевський.

Головна особливість цього проєкту — трирівневі будівлі з висотою стелі 6 метрів на кожному рівні.

Таке рішення забезпечує комфортне розміщення виробничих потужностей і зручний під’їзд вантажного транспорту. Проєктування здійснене з урахуванням досвіду, набутого підприємцями під час будівництва інших промислових об’єктів по всій країні.

Минулого року уряд виділив 2,28 млн грн на підключення ІП "Кит" до електромереж.

В свою чергу, міськрада Бучі знизила плату за землю до 0,5%, розраховуючи на надходження від ПДФО.

Індустріальні парки в Україні

Індустріальний парк — це спеціально відведена територія для промислового розвитку з розвиненою інфраструктурою та спільним екологічним контролем.

За даними Мінекономіки, їх розвиток є частиною стратегії "Зроблено в Україні". Держава сподівається, що спеціальні умови для бізнесу сприятимуть прискоренню виробництва.

Міністерство економіки презентувало каталог індустріальних парків. Він покликаний допомогти підприємствам знайти партнерів або місце з облаштованою інфраструктурою.

Зазначимо, що індустріальні парки отримують підтримку уряду в тому випаду, коли місцева влада і керуючі компанії активно шукають інвесторів, будуть промислові будівлі та комунікації, розвивають транспортну мережу. У випадку, якщо парк не працює, він виключається з реєстру і може повернутись до нього після вирішення всіх недоліків.