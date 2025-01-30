Новый индустриальный парк в Буче: когда запланирован запуск второй очереди

Вторая очередь индустриального парка Кит в Буче (Киевская область), где предусмотрено размещение производства строительных материалов, металлопластиковых дверей и окон, планируется к запуску в сентябре этого года.

Об этом сообщил заместитель председателя комитета Верховной Рады по экономическому развитию Дмитрий Кисилевский.

Что известно о проекте

Это относительно новый проект, который правительство внесло в государственный реестр всего полгода назад. Однако его развитие происходит стремительно.

На территории уже возведено трехуровневое здание, часть которого занимает распределительный пункт "Новой почты", а остальные помещения теперь ожидают арендаторов.

Проведены предварительные переговоры с двумя производителями потребительских товаров, сообщил Кисилевский.

Запуск второй очереди индустриального парка намечен на сентябрь 2025 года. Здесь планируется разместить производство строительных материалов, металлопластиковых дверей и окон.

По плану, третья очередь ИП (офисное помещение) станет доступна в следующем году, тогда же стартует четвертая очередь, поделился планами Кисилевский.

Главная особенность этого проекта – трехуровневые здания с высотой потолка 6 метров на каждом уровне.

Такое решение обеспечивает комфортное размещение производственных мощностей и удобный подъезд грузового транспорта. Проектирование осуществлено с учетом опыта, приобретенного предпринимателями при строительстве других промышленных объектов по всей стране.

В прошлом году правительство выделило 2,28 млн грн на подключение ИП "Кит" к электросетям.

В свою очередь, горсовет Бучи снизил плату за землю до 0,5%, рассчитывая на поступления от НДФЛ.

Индустриальные парки в Украине

Индустриальный парк – это специально отведенная территория для промышленного развития с развитой инфраструктурой и общим экологическим контролем.

По данным Минэкономики, их развитие является частью стратегии "Зроблено в Україні". Государство надеется, что специальные условия для бизнеса будут способствовать ускорению производства.

Министерство экономики презентовало каталог индустриальных парков. Он призван помочь предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой.

Отметим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. В случае, если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.