В Украине создали каталог индустриальных парков: зачем он нужен

Министерство экономики Украины представило каталог индустриальных парков, который поможет предприятиям найти партнеров или место с обустроенной инфраструктурой, где можно разместить свои производственные мощности, а также привлечь новые инвестиции.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики.

Инновации встречают инвестиции

Отмечается, что в каталоге индустриальных парков потенциальный инвестор может найти все необходимое для успешного выбора места для своего бизнеса: от специализации парков до местных стимулов для резидентов. Подробная информация о расположении, площади, инфраструктуре и доступных услугах поможет понять потенциал каждой локации.

Кроме того, каталог содержит данные о налоговых и инвестиционных стимулах, что позволит максимально использовать преимущества, которые предоставляет каждый индустриальный парк.

Как отмечают в Минэкономики, индустриальные парки будут способствовать модернизации промышленности, внедрению подходов ресурсоэффективности и циркулярной экономики, увеличению занятости и региональному развитию, что неоднократно подтверждено мировым опытом.

С каталогом можно ознакомиться по ссылке.

“Индустриальные парки – это отличная возможность для привлечения инвестиций в реальный сектор и стимулирования экономики и развития регионов. Подсчеты показывают, что 1 гектар индустриального парка позволяет создать 50 новых рабочих мест, а $1 государственных инвестиций в инфраструктуру индустриальных парков - привлечь $6 дополнительных частных инвестиций", - подчеркнула первый вице-премьер-министр Украины - министр экономики Юлия Свириденко.

По ее словам, развитие индустриальных парков является важной составляющей нашей политики "Сделано в Украине", поэтому на развитие инфраструктуры индустриальных парков на этот год в бюджете заложили 1 млрд грн.

Добавим, что в Украине происходит активное создание индустриальных парков. Так, ранее сообщалось, что два новых индустриальных парка появятся на Прикарпатье и под Кривым Рогом.

Напомним, недавно Правительство приняло решение об образовании еще двух индустриальных парков Виннитчины и Ивано-Франковской области. Благодаря этому будет создано более 1000 рабочих мест в перерабатывающей промышленности.

В апреле в реестр индустриальных парков внесен новый индустриальный парк - "Червоноград", расположенный на территории Львовской области, и индустриальный парк под названием Borschiv, который будет расположен в Тернопольской области и будет занимать площадь 30 гектаров.

Правительство создало Офис развития индустриальных парков

Правительство приняло решение о создании государственного Офиса развития индустриальных парков с использованием опыта других государств, сообщил премьер-министр Денис Шмигаль.

"Работаем для усиления украинской экономики. Повышаем нашу самодостаточность, усиливаем производственный и промышленный потенциал. Одним из ключевых инструментов в этом направлении станут индустриальные парки. В этом году выделяем 1 млрд грн на их развитие", - отметил глава правительства.

По его словам, правительство утвердило порядок использования этих средств: на строительство инфраструктуры индустриальных парков, на компенсации за подключение к сетям, на компенсации ставки по кредитам, взятым для развития и инвестиций.

"Будет создан государственный офис развития индустриальных парков. Используем опыт Сингапура, Турции, Польши, чтобы индустриальные парки были точками роста нашей промышленности и экономики", - отметил премьер-министр.

Добавим, что индустриальные парки получают поддержку правительства в том случае, когда местные власти и управляющие компании активно ищут инвесторов, будут промышленные здания и коммуникации, развивают транспортную сеть. Если парк не работает, он исключается из реестра и может вернуться к нему после решения всех недостатков.