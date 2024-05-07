Стало известно, кто станет первым арендатором М10 Lviv Industrial Park

Крупнейшая украинская сеть магазинов One dollar store "Аврора" станет первым арендатором М10 Lviv Industrial Park (ул. Шевченко, 347).

Об этом сообщила пресс-служба Львовского горсовета, передает "Интерфакс-Украина".

Напомним, в феврале 2024 года инвестиционная компания Dragon Capital бизнесмена Томаша Фиалы ввела в эксплуатацию первую очередь индустриального парка М10 Lviv Industrial Park, складской комплекс класса А площадью 14,4 тыс. кв. м.

Что известно о М10 Lviv Industrial Park

М10 Lviv Industrial Park – новый индустриальный парк, расположенный в промышленной зоне Львова Рясне-2, на трассе М10, в 60 км от КПП "Краковец" на границе с Польшей. Территория парка охватывает площадь 23,5 га и состоит из шести участков, спланированных под складские и производственные помещения, общей площадью 140 тыс. кв.м. Собственная управляющая компания Dragon Capital Property Management обеспечивает централизованный сервис объектов инфраструктуры и охрану парка. Объекты сертифицируются по международным стандартам BREEAM.

В 2023 году ЕБРР уже инвестировал в проект 5,5 млн долларов, а общий объем инвестиций организации в M10 Lviv Industrial Park составит до 24,5 млн долларов. Также Международное агентство по гарантированию инвестиций Всемирного банка (MIGA) застраховало проект от военных рисков на десять лет на сумму инвестиций в размере 9,2 млн долларов.

Dragon Capital выкупила у компании CTP проект индустриального парка во Львове в 2020 году и начала строительство М10 Lviv Industrial Park в 2021 году.

Дальнейшее развитие проекта индустриального парка М10 предполагает строительство складских комплексов в формате build-to-suit (проектирование и строительство объекта под заказчика).

Что известно об "Авроре"

Главный офис торговой сети "Аврора" расположен в Полтаве. "Аврора" была основана в 2011 году Львом Жиденко, Тарасом Панасенко и Лесей Клименко. За шесть лет до вхождения инвестора количество магазинов выросло в десять раз.

По данным Opendatabot, владельцем ООО "Выгодная покупка", которое развивает сеть, отмечена кипрская "Авроритейл Инвестменс Лимитед", ее бенефициаром - Жиденко. Кипрская компания также является владельцем ООО "Приор девелопмент", ООО "Севен А", ООО "Промышленная 9" и ООО "Да".

О Dragon Capital

Dragon Capital – одна из крупнейших групп компаний в Украине, работающая в сфере инвестиций и финансовых услуг и предоставляющая полный спектр инвестиционно-банковских и брокерских услуг, прямых инвестиций, управления активами институциональных, корпоративных и частных клиентов. Компания имеет более чем 20-летний успешный опыт прямых инвестиций в ведущих производителей товаров и поставщиков услуг в Украине, а также в знаковые проекты жилой и коммерческой недвижимости.

В портфеле Dragon Capital – два индустриальных парка: М10 Lviv Industrial Park во Львове и E40 Industrial Park в Киевской области.