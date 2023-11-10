Сеть магазинов "Аврора" открыла распределительный центр во Львове, создав 300 рабочих мест

Торговая сеть "Аврора" открыла во Львове свой третий (после Полтавы и Винницы) распределительный центр. Как сообщают в компании, площадь заработавшего 8 ноября объекта составляет более 7 тысяч квадратных метров, на нем создано 300 рабочих мест.

Суммарная площадь трех распределительных центров составляет 56 тысяч квадратных метров. Также сообщается, что сеть магазинов увеличилась уже до более чем 1200 мультимаркетов по всей Украине.

Кроме того, уже открыто три магазина в Румынии. Первый, напомним, был открыт в Сучаве 5 октября. Второй открылся 7 ноября в том же городе, но в другой, северной его части. Ранее в компании заявляли о планах открыться и в Яссах, а всего до конца года открыть в Румынии 10 магазинов.

В Украине же по результатам работы в 2023 году группа компаний "Аврора" планирует уплатить налогов и сборов в бюджеты всех уровней на сумму около 3,5 миллиарда гривен, а в следующем году увеличить количество торговых точек до 2 тысяч. Сейчас у компании более 11 тысяч сотрудников.

"Мы развиваем честный прозрачный бизнес, четко придерживаемся требований действующего законодательства Украины, выступаем против уклонения от уплаты налогов во всех сферах экономики. Мы верим в Украину, ее будущее, а значит, готовы продолжать инвестировать в дальнейшее развитие нашего ритейла, несмотря на войну РФ против Украины, наращиваем долю украинских производителей в ассортименте наших магазинов", - отмечает совладелец группы Лев Жиденко.

Отметим, что из-за полномасштабной российской агрессии сеть потеряла более 200 магазинов. По состоянию на сентябрь их количество составляло более 1100. В 2022 году выручка "Авроры" выросла более чем вдвое - с 5,8 до 13,9 миллиарда гривен. Перед войной же сеть планировала сперва выйти на рынок Молдовы, но пока этого не сделала.