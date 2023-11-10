Мережа магазнів "Аврора" відкрила розподільчий центр у Львові, створивши 300 робочих місць

Торговельна мережа "Аврора" відкрила у Львові свій третій (після Полтави та Вінниці) розподільчий центр. Як повідомляють у компанії, площа об’єкту, що запрацював 8 листопада, складає понад 7 тисяч квадратних метрів, на ньому створено 300 робочих місць.

Сумарна площа трьох розподільчих центрів становить 56 тисяч квадратних метрів. Також повідомляється, що мережа магазинів збільшилася вже до понад 1200 мультимаркетів по всій Україні.

Крім того, вже відкрито три магазини в Румунії. Перший, нагадаємо, було відкрито в Сучаві 5 жовтня. Другий відкрився 7 листопада в тому ж місті, але в іншій, північній, його частині. Раніше в компанії заявляли про плани відкритися й у Яссах, а загалом до кінця року відкрити в Румунії 10 магазинів.

В Україні ж за результатами роботи в 2023 році група компаній "Аврора" планує сплатити податків і зборів в бюджети всіх рівнів на суму близько 3,5 мільярда гривень, а наступного року збільшити кількість торгових точок до 2 тисяч. Зараз в компанії понад 11 тисяч співробітників.

"Ми розбудовуємо чесний прозорий бізнес, чітко дотримуємося вимог чинного законодавства України, виступаємо проти ухиляння від сплати податків в усіх сферах економіки. Ми віримо в Україну, її майбутнє, а отже, готові продовжувати інвестувати в подальший розвиток нашого рітейлу, не зважаючи на війну РФ проти України, нарощуємо частку українських виробників у асортименті наших магазинів", - наголошує співвласник групи Лев Жиденко.

Зазначимо, що через повномасштабну російську агресію мережа втратила понад 200 магазинів. Станом на вересень їхня кількість складала понад 1100. В 2022 році виторг "Аврори" зріс більш ніж удвічі - з 5,8 до 13,9 мільярда гривень. Перед війною ж мережа планувала спершу вийти на ринок Молдови, однак поки цього не зробила.