Мережа магазинів побутових дрібниць "Аврора" вийшла на ринок Румунії (ФОТО, ВІДЕО)

Найбільша українська мережа магазинів дрібних побутових товарів "Аврора Мультимаркет" 5 жовтня відкрила свою першу точку за кордоном, а саме в Сучаві (Румунія), повідомив гендиректор рітейлера Тарас Панасенко.

Він також опублікував фото й відео з нового магазину товарів "від 1 лея". Судячи зі сторінки румунського підрозділу "Аврори", магазин розташований біля малого ринку на алеї Сатурн у кварталі Джордже Енеску. Як заявив Панасенко у коментарі виданню Forbes.ua, компанія планує відкрити в Румунії протягом трьох-чотирьох років більше 500 магазинів.

У вересні ж заступник комерційного директора по роботі з ключовими партнерами "Аврори" Максим Безрук повідомляв Forbes, шо другий об'єкт румунської мережі буде відкрито в Яссах.

Загалом вже до кінця 2023 року, за його словами, мережа планує відкрити у цій країні 10 магазинів, орієнтуючись на площу в 100 квадратних метрів. В свою чергу, в 2024 році "Аврора" планує відкрити більш ніж 50 магазинів у країнах Європейського союзу, однак зараз сконцентрована на вивченні ринку Румунії.

В Україні ж "Аврора" наступного року планує збільшити кількість торгових точок до 2 тисяч, відкриваючи надалі не менше 500 магазинів щорічно. Фокусуватися компанія буде на західних регіонах та Київській області.

Через повномасштабну російську агресію мережа втратила понад 200 магазинів. Станом на вересень їхня кількість складала понад 1100. В 2022 році виторг "Аврори" зріс більш ніж удвічі - з 5,8 до 13,9 мільярда гривень. Перед війною ж мережа планувала спершу вийти на ринок Молдови.