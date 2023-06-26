"Нова пошта" відкрила перше відділення у Румунії: яка вартість доставки

Відтепер українці у Румунії можуть легко відправляти речі в Україну та отримувати посилки від рідних. Українська логістична компанія "Нова пошта" відкрила перше відділення у Бухаресті.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Відділення розташоване за адресою Бухарест, B-dul Unirii 47 A, Sector 3 та працює щодня, крім неділі (пн-пт – 9:00-20:00; сб – 9:00-17:00).

У цьому відділенні можна відправляти та отримувати з України й Молдови документи та посилки до 30 кг.

Вартість доставки з України в Румунію:

документи - 250 грн;

посилки до 2 кг - 400 грн;

посилки до 10 кг - 600 грн;

посилки до 30 кг - 1200 грн;

вантаж понад 30 кг - +40 грн за кожен 1кг.

Термін доставки від 5 робочих днів.

Нагадаємо, на початку червня у Празі відкрилося вантажне відділення Nova Post, на якому клієнти можуть відправити та отримати відправлення до 1000 кг. А вже 16 червня Компанія Nova Post відкрила друге відділення у Празі.

Зазначимо також, що компанія розширює мережу і за рахунок інших країн Східної Європи: так, навесні перше відділення "Нової пошти" було відкрито у Литві, а саме у Вільнюсі. Друге литовське відділення відкрилося у травні в Каунасі.