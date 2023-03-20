"Нова пошта" відкрила перше відділення у Литві

Перше відділення "Нової пошти" (Nova Post) запрацювало у Литві, а саме у Вільнюсі за адресою Žalgirio g. 92, LT-09303. В ньому клієнти компанії зможуть відправляти та отримувати з України посилки вагою до 1000 кг.

Про це 20 березня повідомила пресслужба компанії.

Відділення працюватиме щоденно, щоб кожен устиг відправити або отримати свої посилки. Термін доставки — від 5 робочих днів.

Вартість доставки складає:

до 2 кг - 300 грн;

до 10 кг - 450 грн;

до 30 кг - 600 грн;

від 31 кг до 1000 кг - 25 грн за 1 кг ваги.

"Литва прийняла більше 70 000 українців, коли розпочалась повномасштабна війна, а це — як населення цілого міста в Україні. Я впевнений, що Nova Post має чим здивувати литовців та стане надійним партнером та опорою для наших майбутніх клієнтів тут. Ми швидкі, ми надійні, ми гнучкі та клієнтоорієнтовані і ми не плануємо зупинятись", — прокоментував співзасновник "Нової пошти" Володимир Поперешнюк.

Він додав, що в травні компанія відкриє відділення у місті Каунас, а до кінця 2023 року вийде на ринок Естонії та Латвії.

Нагадаємо, у 2022 році за 3 місяці "Нова пошта" відкрила 18 власних відділень у найбільших польських містах: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі.

Також "Нова пошта" планує відкрити власні відділення у Німеччині, Чехії та Румунії у другому кварталі 2023 року.