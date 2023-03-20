"Новая почта" открыла первое отделение в Литве

Первое отделение "Новой почты" (Nova Post) заработало в Литве, а именно в Вильнюсе по адресу Žalgirio g. 92, LT-09303. В нем клиенты компании смогут отправлять и получать посылки весом до 1000 кг.

Об этом 20 марта сообщила пресс-служба компании.

Отделение будет ежедневно работать, чтобы каждый успел отправить или получить свои посылки. Срок доставки – от 5 рабочих дней.

Стоимость доставки составляет:

до 2 кг – 300 грн;

до 10 кг – 450 грн;

до 30 кг – 600 грн;

от 31 кг до 1000 кг – 25 грн за 1 кг веса.

"Литва приняла более 70 000 украинцев, когда началась полномасштабная война, а это как население целого города в Украине. Я уверен, что у Nova Post есть чем удивить литовцев и компания станет надежным партнером и опорой для наших будущих клиентов здесь. Мы быстры, мы надежны, мы гибки и клиентоориентированы, и мы не планируем останавливаться", - прокомментировал соучредитель "Новой почты" Владимир Поперешнюк.

Он добавил, что в мае компания откроет отделение в городе Каунас, а к концу 2023 года выйдет на рынок Эстонии и Латвии.

Напомним, в 2022 году за 3 месяца "Новая почта" открыла 18 собственных отделений в крупнейших польских городах: 6 отделений Nova Post в Варшаве, по 2 отделения в Кракове, Люблине, Гданьске, Вроцлаве, Познани и по одному - в Жешуве и Лодзи.

Также "Новая почта" планирует открыть собственные отделения в Германии, Чехии и Румынии во втором квартале 2023 года.