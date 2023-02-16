Ориентир на своих. Как "Новая почта" вышла на рынок Польши

"Новая почта" уже давно имеет международный бизнес - Новая почта Глобал, а также опыт выхода на новый рынок - Молдовы. В 2022 году компания породила новый шаг в масштабировании бизнеса – запустила отделение в Польше. О таких параметрах как финансовые результаты и окупаемость польского бизнеса "Новой почты" говорить еще рано, с этим лучше подождать несколько лет. Меньше с тем Delo.ua. рассказывает о собственном опыте обслуживания в польском отделении "Новой почты" и об опыте выхода на новый для себя рынок, который уже получила одна из самых известных украинских компаний.

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– Что будете отправлять? Давайте проверим, чтобы не было ничего запрещенного.

Оператор Nova Post в первом отделении в польском городе Познань, расположенном по адресу Garbary, 95, осматривает посылку. На столе — список запрещенных предметов для упаковки: наркотики, взрывоопасные вещества, российских флаг.

— У меня ничего такого, только личные вещи. Скажите, а можно отправить генератор из Польши в Украину?

— Можно электрогенератор в фабричной упаковке, нельзя то, что в списке.

В отделение заходит местный и начинает задавать вопросы, сотрудница непринужденно переходит на польский и продолжает упаковывать посылку. В этот момент снова возвращаешься в Польшу, хотя еще мгновение тому казалось, что все происходит в Украине. Вокруг знаком интерьер отделения "Новой почты", хоть и надписи латиницей и немного непонятно.

Отделение Nova Poshta в Познани. Фото: Delo.ua Отделение Nova Poshta в Познани. Фото: Delo.ua

Оператор продолжает отвечать по-польски, ее коллега рядом принимает около пяти коробок от другого отправителя. Эта женщина едет домой, а вещей много – самостоятельно все не довезет. "Раньше были вынуждены мотаться туда-сюда. Пользовались услугами перевозчика. Но они брали деньги за доставку в Украину, а затем во Львове все равно отправляли по почте. Сейчас, конечно, проще будет", - рассказала отправительница.

Операторы быстро упаковывают все посылки и зовут следующих, ведь нужно успеть к закрытию в 20:00, а в отделении уже очередь.

Война как катализатор: как все начиналось

До полномасштабного вторжения у компании уже были планы по выходу на новые рынки. В конце концов массовая миграция спасавшихся от российской агрессии украинцев привела к тому, что целевая аудитория украинского бизнеса в момент оказалась разбросана по миру. В компании быстро отреагировали на меняющуюся ситуацию и в апреле прошлого года "Новая почта" запустила первую международную услугу - "Вещи из дома за границу" .

Параллельно с запуском этой услуги в апреле компания приняла решение выходить на польский рынок и открывать свои отделения для обеспечения быстрой доставки, к которой так привыкли украинцы дома. "Новая почта" самостоятельно открывала Spółka z oo, банковские счета и искала работников в Польше.

В старых городах Европы могут возникнуть трудности с арендой из-за исторического значения зданий. Совет от "Новой почты". (Приховати)

Юридические вопросы в Европе занимают от 3 до 4 месяцев. То есть в апреле мы приняли решение об открытии, а в конце июля — начале августа мы уже начали выбирать локации, вели переговоры с партнерами, закупали мебель и т.д.". Андрей Григоров Директор по развитию международных рынков Новой почты.

Как известно, для регистрации Spółka z oo, так же как и для JDG (аналог ФЛП в Украине), нужно иметь PESEL и Profil Zaufany ePUAP (средство электронной идентификации) или просто ePUAP (электронная подпись в Польше). С таким пакетом документов в режиме online нужно обратиться в польский центральный регистр CEIDG (Centralna Ewidencja и Informacja o Działalności Gospodarczej — за функциями похож на ‎Единый государственный реестр в Украине). Но это только первый этап регистрации. Далее следует подготовить учредительный договор общества (umowa spółki), акт (akt założycielskiego), номер REGON, налоговый номер NIP. Государственная пошлина при регистрации Spółka z oo составляет 350 злотых. Пакет документов расширяется в зависимости от вида деятельности, потому этот процесс лучше доверить профессионалам. "Новая почта" имеет свою команду специалистов, занимающихся регистрацией фирмы. В то же время каждый желающий может обратиться за услугами в компании, специализирующие на регистрации Spółka z oo и JDG и помогающие иностранцам. Пока большинство из них ориентируются, в частности, и на украинцев. Кроме того, вопрос о регистрации юридического лица можно задать по контактным номерам 801 055 088 или 22 765 67 32.

Что касается открытия отделения, то в среднем открытие отделения Новой почты стоило от 40 до 60 000 евро. . В эту сумму входят аренда помещения, ремонтные работы, закупка основных средств, но есть еще затраты на юридическое, бухгалтерское, административное сопровождение и т.д. В компании отметили, что открывали отделения в Польше, используя исключительно собственные средства.

Сумма инвестиции в открытие отделения зависит от ряда факторов, в частности, от города в Польше, а именно от его историчности. Труднее всего найти помещение в старых городах, где много исторических зданий. У них маленькие площади, которые нельзя перестраивать и изменять, поэтому их трудно обустроить под нужды логистической компании. В Варшаве и других крупных городах помещение найти проще.

Новая почта открывает отделения в тех местах, где проживает наибольшее количество украинцев.

Для этого они анализируют официальную статистику страны, локальную статистику по польским городам и собственную тепловую карту для поиска наибольшей густоты скопления своих клиентов.

"Наши клиенты открывали приложение "Новой почты" и использовали его, будучи уже в Польше. Таким образом, мы понимали, где именно они находятся", — объясняет Андрей Григоров.

Первое отделение "Новая почта" открыло в Варшаве 3 октября. Далее компания в турборежиме открывала их один за другим. Сейчас работает 18 отделений Nova Post в восьми городах Польши: 6 — в Варшаве, а также по 2 в Кракове,Познани, Гданьске, Вроцлаве, Люблине, и по 1 в Жешуве и Лодзи.

Первое отделение "Новой почты" в Варшаве. Фото: пресс-служба "Новой почты" Первое отделение "Новой почты" в Варшаве. Фото: пресс-служба "Новой почты"

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В Польше есть 5 основных порталов, где размещают объявления об аренде недвижимости:

olx.pl. otodom.pl. domiporta.pl. gratka.pl. domy.pl.

Помещения мало – нужен партнер

Для выхода на новый рынок логично заручиться поддержкой местного партнера, ведь только сами по себе трудно сразу покрыть своими услугами всю страну. Основным партнером "Новой почты" стал InPost, который имеет более 20 000 собственных почтоматов в Польше, а значит, усилил возможности украинской компании, помогая доставлять украинские посылки в адрес и туда, где еще нет отделений Nova Post. Это обеспечивает полное покрытие страны с точки зрения географии. Временные переселенцы в Польше смогли получать вещи, а стоимость доставки "Новой почтой" в Польшу снизилась в 2 раза.

В данной ситуации важно заметить, что, во-первых, Nova Post и InPost сейчас не являются конкурентами .

Мы партнеры на 100%. У нас нет локальной доставки по Польше, чтобы мы могли быть конкурентами. К тому же, мы фокусируемся именно на украинцах, которые отправляют посылки в Украину и получают их из дома", — объясняет Андрей Григоров.

Пока польский бизнес не приносит "Новой почте" доход, но в планах компании стать глобальным международным перевозчиком.

"У нас есть бизнес-план на несколько лет вперед. Мы прогнозируем, что выйдем на тот же уровень маржинальности, который есть в Украине, за несколько лет. Сейчас это об изучении нового для нас европейского рынка и помощи украинцам, которые были вынуждены поехать из-за войны", — поделился ожиданиями Андрей Григоров.

Задание: найти конкуренту преимущество

Прежде чем открывать бизнес, следует составить подробный бизнес-план на длительный срок – лучше на несколько лет. Совет от "Новой почты". (Приховати)

Хотя "Новая почта" фактически не соревнуется со своими потенциальными конкурентами, это не мешает компании искать и формировать свои преимущества на рынке для будущей целевой аудитории. Для этого компания использует свои конкурентные преимущества, произведенные еще в процессе построения бизнеса в Украине – скорость и надежность доставки.

В компании отмечают, что для украинцев уже привычный сервис, на рынках других стран станет конкурентным преимуществом — в будущем, когда европейцы также станут целевой аудиторией "Новой почты".

Андрей Григоров отмечает, что начало работы "Новой почты" в Польше - это не эмоциональное решение, а обоснованная позиция. Ведь как бизнес компания понимает, чего ожидать в последующие месяцы и годы. В Украине высок уровень стандартов работы с клиентами, а на логистическом рынке эти новые стандарты задала именно "Новая почта".

"Например, в Польше у большинства компаний нет механизма, по которому клиенты могут получить компенсацию за некачественные услуги, в том числе и за потерянную посылку. Придется все решать через суд. То есть, там клиенты не могут влиять на работу компании. Однако украинские бизнесы реагируют быстро, конкретно, вовремя". Дмитрий Вергун СЕО Nova Post Polska.

Как известно, в сегменте курьерской доставки в Польше наибольшую долю рынка имеет именно InPost — услуги компании выбирают 37% людей, согласно отчету Gemius о польском e-commerce. Мировые гиганты DPD и DHL на втором и третьем месте.

Подготовка к открытию: как это было

За границей украинцы часто создают группы в соцсетях, где делятся информацией. К примеру, "Украинцы в Польше". Рекламные объявления в таких группах могут быть достаточно эффективными, учитывая нулевые затраты. Совет от "Новой почты". (Приховати)

Для своих польских отделений "Новая почта" разработала новую дизайнерскую модель помещений и мебели, отличную от украинских. Они более удобны, чем в Украине, таким образом задали новую планку для своего украинского бизнеса, отмечают в компании.

Важную роль для продвижения новых отделений в Польше сыграла реклама в соцсетях, контекстная и таргетинг по месту жительства .

"Это действенный инструмент, ведь предоставляет информацию об открытии отделения для находящихся рядом клиентов. Мы сообщали, что в таком-то городе, по такому адресу, предоставляем такой сервис и такие-то услуги", — делится опытом СЕО Nova Post Polska Дмитрий Вергун.

В рамках рекламной кампании также использовали украинские паблики типа "Украинцы в Варшаве" в Телеграмм, Facebook и Instagram. Из-за них сообщать об открытии новых отделений было очень эффективно. Кроме того, рекламные кампании проводились и в Украине, ведь многие украинцы отправляют посылки в Польшу родным, друзьям или деловым партнерам. Это были краткие сообщения о том, где открываются новые отделения.

Были случаи, когда люди приезжали из других стран Европы, заказывали какие-то вещи из Украины, отправляли документы и возвращались обратно в страну, где были.

Компания в Польше уже имеет 18 отделений и 65 000 клиентов, из них 10% - это поляки. В планах открыть еще как минимум 30 отделений.

"Локально спрос есть, но мы его не генерировали намеренно. Мы получаем от них вопросы, но фокусируемся исключительно на поддержке наших сограждан. Наша цель – помочь украинцам и польскому бизнесу, который хочет продавать товары в Украине", – подчеркнул Андрей Григоров.

На сегодняшний день в компании Nova Post Polska уже работает 250 сотрудников, подбором которых занимается собственный HR-менеджер. Требования к кандидатам такие же, как и в Украине. В первую очередь, это клиентоориентированность. То есть сотрудник должен быть нацелен находить общий язык с клиентом, помогать клиентам в решении тех или иных вопросов.

"Человек может столкнуться с проблемами наших услуг из-за каких-то личных потребностей. Например, если пожилой человек не может разобраться в приложении, наш работник радостно поможет решить подобные вопросы", — объясняют в "Новой почте" и добавляют, что на этом строится сервис.

Оператор Nova Poshta объясняет клиенту условия отправки и тарифы. Фото: Delo.ua Тарифы. Фото: Delo.ua

Такая позиция должна являться основой стандартов для любого сервисного бизнеса . Поэтому кандидат, имеющий большой опыт общения с людьми на работе, например, работал в ритейле, который умеет и любит это делать, будет иметь преимущество над тем, кто выполнял чисто техническую работу.

Планы на будущее

Если бизнес не мечтает о глобальных планах, его не будет существовать в долгосрочной перспективе. Совет от "Новой почты". (Приховати)

В компании уже решили, что будут продолжать осваивать рынки европейских стран. Следующие на этом пути – Литва, Германия, Чехия и Румыния. . В частности, "Новая почта" планирует начать работу в Литве в середине марта 2023 года. Первое отделение будет открыто в Вильнюсе.

Логика выбора этих стран та самая, которую компания использовала перед открытием отделений в Польше, — анализ количества живущих там украинцев. Первой задачей будет то же, что и в Польше: ускорение доставки посылок и грузов в Украину и из Украины.

У компании уже есть терминал вблизи польско-украинской границы, где проходят таможенные процедуры. Также Nova Post арендует терминал в Варшаве. Недавно компания открыла первое грузовое отделение в Варшаве, которое принимает отправку до 1000 кг. Он работает ежедневно по адресу: Jana Olbrachta, 94, 01-102, Warszawa.

Грузовое отделение в Варшаве. Фото: Новая почта Грузовое отделение в Варшаве работает каждый день. Фото: Новая почта Грузовое отделение в Варшаве принимает отправку до 1000 кг. Фото: Новая почта

В компании считают, что с такими возможностями могут добиться своей цели.

Глядя в будущее, "Новая почта" видит реализацию своих глобальных планов по выходу на новые рынки. Но сейчас компания сфокусирована на украинцах, доставке из тех стран, где живут украинцы. И даже в этом случае "Новая почта" закладывает основу для своего стабильного и продолжительного развития международного бизнеса в будущем.