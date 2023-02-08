"Нова пошта" виходить на ринок Литви

Українська логістична компанія "Нова пошта" планує розпочати роботу в Литві. У середині березня 2023 року перше відділення відкриють у Вільнюсі.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що українці в Литві зможуть скористатися повним спектром послуг української компанії.

"Вже з середини березня ви можете відправляти рідним у Литву та отримувати від них посилки, документи, вантажі", - йдеться у повідомленні.

У "Новій Пошті" додають, що перше вантажне відділення відкриють у Вільнюсі, у якому можна відправляти та отримувати з України все вагою до 1000 кг.

Адреса: Вільнюс, Žalgirio g. 92, LT-09303.

Точну дату відкриття першого відділення Nova Post у Вільнюсі компанія обіцяє повідомити незабаром.

Раніше "Нова пошта" відкрила у Варшаві перше вантажне відділення Nova Post, яке приймає відправлення до 1000 кг.

Загалом у 2022 році "Нова пошта" за 3 місяці відкрила у Польщі 18 власних відділень у найбільших польських містах: 6 відділень Nova Post у Варшаві, по 2 відділення у Кракові, Любліні, Гданську, Вроцлаві, Познані та по одному — у Жешуві та Лодзі.

Адреси та графік роботи відділень Nova Post в Польщі можна дізнатися за цим посиланням.