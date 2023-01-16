Авіакомпанія "Нової Пошти" отримала сертифікат експлуатанта: коли будуть перші польоти

Авіакомпанія "Нової пошти" під назвою Supernova Airlines отримала сертифікат експлуатанта та планує здійснити перший рейс з вантажами клієнтів вже навесні 2023 року.

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Про це повідомляє пресслужба компанії.

Зазначається, що сертифікат надає можливість розпочати компанії власні вантажні авіарейси.

"Ми перший український перевізник, який зміг виконати усі вимоги та отримав сертифікат експлуатанта в умовах війни" - зазначив директор Supernova Airlines Ярослав Красножон.

Наразі авіакомпанія займається розбудовою власного флоту повітряних суден. Компанія вже має два АН-26, які взяла на правах лізингу.

Supernova Airlines буде здійснювати рейси з українських міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Львів" після закінчення війни, а поки українське небо закрите для польотів - авіаційні перевезення будуть здійснюватися з найближчих до України європейських аеропортів.

Нагадаємо, компанія "Нова пошта Глобал" у грудні запустила доставку з інтернет-магазинів Чехії.