Авиакомпания "Новой Почты" получила сертификат эксплуатанта: когда будут первые полеты

Авиакомпания "Новой почты" под названием Supernova Airlines получила сертификат эксплуатанта и планирует совершить первый рейс с грузами клиентов уже весной 2023 года.

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Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что сертификат позволяет начать компании собственные грузовые авиарейсы.

"Мы первый украинский перевозчик, который смог выполнить все требования и получил сертификат эксплуатанта в условиях войны", - отметил директор Supernova Airlines Ярослав Красножон.

В настоящее время авиакомпания занимается развитием собственного флота воздушных судов. У компании уже есть два АН-26, которые она взяла на правах лизинга.

Supernova Airlines будет осуществлять рейсы из украинских международных аэропортов "Борисполь" и "Львов" после окончания войны, а пока украинское небо закрыто для полетов - авиационные перевозки будут осуществляться из ближайших в Украину европейских аэропортов.

Напомним, компания "Новая почта Глобал" в декабре запустила доставку из интернет-магазинов Чехии.