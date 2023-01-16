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Авиакомпания "Новой Почты" получила сертификат эксплуатанта: когда будут первые полеты
Авиакомпания "Новой почты" под названием Supernova Airlines получила сертификат эксплуатанта и планирует совершить первый рейс с грузами клиентов уже весной 2023 года.
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Отмечается, что сертификат позволяет начать компании собственные грузовые авиарейсы.
"Мы первый украинский перевозчик, который смог выполнить все требования и получил сертификат эксплуатанта в условиях войны", - отметил директор Supernova Airlines Ярослав Красножон.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В настоящее время авиакомпания занимается развитием собственного флота воздушных судов. У компании уже есть два АН-26, которые она взяла на правах лизинга.
Supernova Airlines будет осуществлять рейсы из украинских международных аэропортов "Борисполь" и "Львов" после окончания войны, а пока украинское небо закрыто для полетов - авиационные перевозки будут осуществляться из ближайших в Украину европейских аэропортов.
Напомним, компания "Новая почта Глобал" в декабре запустила доставку из интернет-магазинов Чехии.