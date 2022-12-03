"Новая почта" запустила доставку из интернет-магазинов Чехии

Компания "Новая почта Глобал" запустила доставку из интернет-магазинов Чехии. Как говорится в сообщении почтового оператора, это уже девятая страна, из которой украинцы могут заказывать необходимые товары.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

В частности, в чешских онлайн-магазинах, не имеющих прямой доставки в Украину, можно покупать товары для дома, одежду популярных брендов и технику, в том числе Starlink и зарядные станции EcoFlow. Доставку можно заказать по адресу или в любое отделение или почтомат "Новой почты" в Украине.

Например, Starlink в Чехии можно приобрести от 14300 гривен, а стоимость доставки товара весом 8,5 кг в Украину будет составлять от 1900 гривен. Цена доставки зависит от веса посылки: до 0,5 кг – 5 долларов (183 гривен), 1 кг – 8,50 доллара (311 гривен), 1,5 кг – 10 долларов (366 гривен), 2 кг – 13,50 доллара (494 гривен).

Заказать товар можно через сервис NP Shopping, а срок доставки составит от восьми рабочих дней. Стоимость доставки можно рассчитать самостоятельно с помощью специального калькулятора на сайте NP Shopping.

Также украинцам доступны заказы из самых популярных чешских интернет-магазинов – Koulier, Globalmoto, ZARA, Rockino, Patro, 4home. Кроме того, в канун новогодних праздников "Новая почта Глобал" снизила стоимость доставки заказов из интернет-магазинов Испании и Италии на 25%. Этот акционный тариф будет действовать до 31 января 2023 года.

Чтобы воспользоваться сервисом NP Shopping, нужно зарегистрироваться. В личном кабинете пользователь получит адрес для шопинга, который будет использоваться при покупках. Далее нужно выбирать интернет-магазин, заказать товар онлайн, а в строке доставки указать полученный через NP Shopping адрес.

После заказа в личном кабинете NP Shopping нужно зарегистрировать трекинг-номер, полученный в интернет-магазине, а затем выбрать любое отделение "Новой почты", почтомат или адресную доставку курьером.

Отметим, что для заказов товаров украинцам с доставкой "Новой почтой" уже доступны, кроме Чехии, онлайн-магазины США, Италии, Турции, Великобритании, Германии, Польши, Франции и Испании.