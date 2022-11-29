"Новая почта" запустила получение посылок в кредит: как это работает

"Новая почта" ввела для клиентов, заказывающих товар с наложенным платежом, возможность забрать его, оплачивая в дальнейшем его стоимость в течение года. Об этом говорится в сообщении компании.

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Посылку в кредит может оформить только заказчик товара и только в отделении "Новой почты". Кредит предоставляется сроком на 12 месяцев и товар от 1000 гривен. Максимальный размер кредита рассчитывается для каждого клиента индивидуально. При этом продавец товара получит деньги сразу, как клиент осмотрит посылку и подтвердит ее получение.

Узнать свой кредитный лимит можно в мобильном приложении в личном кабинете или в отделении "Новой почты". Финансовые услуги в отделении предоставляет компания NovaPay, входящая в группу компаний "Новая почта".

За пользование кредитом клиент будет платить комиссию – 2% от суммы займа в месяц и годовую ставку 0,00001%. Например, при заказе мультиварки стоимостью 3000 гривен с наложенным платежом в отделении общая сумма кредита составит 3135 грн - стоимость товара + 55 гривен за доставку по городу и коробку + еще 80 гривен комиссии за денежный перевод (2% + 20 гривен).

Таким образом, ежемесячный процент по кредиту составит 62,7 гривны, а ежемесячный платеж – 324 гривны. Общая переплата за 12 месяцев в этом случае составит 752,4 гривны.

Чтобы воспользоваться услугой, нужно быть гражданином Украины возрастом от 18 до 65 лет; пользоваться услугами "Новой почты" в течение последних шести месяцев и иметь хорошую кредитную историю.

При осмотре посылки с товаром в любом отделении нужно будет сообщить оператору-кассиру о желании взять ее в кредит и предоставить оригиналы паспорта с пропиской и идентификационного кода или предоставить документы через "Дію".

Как только пройдет проверка личности, на номер телефона получателя придет SMS с паролем для подписания документов в электронном виде. Пароль нужно будет сообщить оператору-кассиру, после чего можно забрать посылку.

Оплачивать кредит нужно ежемесячно равными частями в течение года в любом финансовом учреждении или отделении "Новой почты". Также кредит можно погасить досрочно без дополнительных комиссий и доплат.