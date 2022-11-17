"Новая почта" возобновила довоенные строительные проекты

Компания "Новая почта" возобновила реализацию своих крупных строительных проектов, начатых до 24 февраля. Оператор почтовой связи пришел к выводу, что стремительное сокращение сети и персонала в первые месяцы войны было ошибкой.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом 17 ноября сообщил совладелец "Новой почты" Вячеслав Климов на Киевском международном экономическом форуме в четверг.

"Мы никого не увольняли, но мы были вынуждены прекращать деятельность во многих отделениях, где на тот момент не было ни оборота, ни клиентов. Позже мы это оценили как ошибку: мы сжались сильнее, чем нужно было. Но мы очень быстро возвращаемся. И уже через три-четыре месяца сеть приобрела "довоенный" вид", — рассказал он.

Климов отметил, что при нынешних кредитных ставках привлечение финансирования невозможно, поэтому необходимо рассчитывать на собственные ресурсы.

"Интересовались в банках, с такими кредитными ставками работать невозможно. Не знаю бизнесов, которые могут тянуть такие ставки… Генерируй собственную EBITDA и строй за собственные средства", - сказал совладелец "Новой почты".

До полномасштабного вторжения "Новая почта" планировала возведение сортировочных центров и создание собственного банка, а также запускала новые форматы доставки. Зато уже в военное время компания начала выход на рынки других стран, в частности, сейчас "Нова почта" открывает свои отделения в городах Польши.

Напомним, недавно стало известно, что предприятием в Днепре, которое частично разрушилось в результате атаки российской армии беспилотниками-камикадзе в ночь на 9 ноября, оказался один из складов "Новой почты".