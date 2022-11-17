"Нова пошта" відновила довоєнні будівельні проєкти

Компанія "Нова пошта" відновила реалізацію свої великих будівельних проєктів, які були розпочаті до 24 лютого. Оператор поштового зв'язку прийшов до висновку, що стрімке скорочення мережі та персоналу у перші місяці війни було помилкою.

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Про це 17 листопада повідомив співвласник "Нової пошти" В'ячеслав Клімов на Київському міжнародному економічному форумі у четвер.

"Ми нікого не звільняли, але ми були змушені припиняти діяльність у багатьох відділеннях, де на той момент не було ні обороту, ні клієнтів. Пізніше ми це оцінили як помилку: ми стиснулися сильніше, ніж треба було. Загалом ми дуже швидко поверталися. І вже через три-чотири місяці мережа набула "довоєнного" вигляду", — розповів він.

Клімов зазначив, що за нинішніх кредитних ставок залучення фінансування неможливе, тому необхідно розраховувати на власні ресурси.

"Цікавилися у банках, із такими кредитними ставками працювати неможливо. Не знаю бізнесів, які можуть тягнути такі ставки… Генеруй власну EBITDA і будуй за власний кошт", – сказав співвласник "Нової пошти".

До повномасштабного вторгнення "Нова пошта" планувала зведення сортувальних центрів і створення власного банку, а також запускала нові формати доставки. Натомість вже у воєнний час компанія розпочала вихід на ринки інших країн, зокрема зараз "Нова пошта" відкриває свої відділення в містах Польщі.

Нагдаємо, нещодавно стало відомо, що підприємством у Дніпрі, яке отримало руйнування внаслідок атаки російської армії безпілотниками-камікадзе у ніч на 9 листопада, виявився один зі складів "Нової пошти".