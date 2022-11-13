"Нова пошта" відновлює роботу в Херсоні з 14 листопада

Відділення "Нової пошти" відкриються у звільненому Херсоні вже завтра, 14 листопада.

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Про це повідомив співзасновник компанії Володимир Поперешнюк.

"З понеділка почнуть працювати перші відділення. Вже традиційно відновлюємо доставку, починаючи з гуманітарки, електрики та інтернету", - зазначив Поперешнюк.

У свою чергу, у пресслужбі "Нової пошти" повідомили, що компанія закупила та доставила до Херсона близько 10 тонн гуманітарної допомоги. Йдеться про базові набори продуктів, побутову хімію та предмети гігієни.

Нагадаємо, що зараз у звільненому від російської окупації Херсоні проводяться стабілізаційні заходи, правоохоронці встановили у місті та навколо нього блокпости, на території міста вже працює біля 200 поліцейських.

Також "Укрзалізниця" обіцяє вже найближчим часом повернути залізничне сполучення в деокупований Херсон.