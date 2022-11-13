"Новая почта" возобновляет работу в Херсоне с 14 ноября

Отделения "Новой почты" откроются в освобожденном Херсоне уже завтра, 14 ноября.

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Об этом сообщил соучредитель компании Владимир Поперешнюк.

"С понедельника начнут работать первые отделения. Уже традиционно возобновляем доставку, начиная с гуманитарки, электричества и интернета", - отметил Поперешнюк.

В свою очередь, в пресс-службе "Новой почты" сообщили, что компания закупила и доставила в Херсон около 10 тонн гуманитарной помощи. Речь идет о базовых наборах продуктов, бытовой химии и предметах гигиены.

Напомним, что сейчас в освобожденном от российской оккупации Херсоне проводятся стабилизационные мероприятия, правоохранители установили в городе и вокруг него блокпосты, на территории города уже работает около 200 полицейских.

Также "Укрзализныця" обещает уже в ближайшее время вернуть железнодорожное сообщение в деоккупированный Херсон.