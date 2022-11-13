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Транспорт
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"Укрзалізниця" обіцяє незабаром запустити потяги до Херсону

"Укрзалізниця" обіцяє незабаром запустити потяги до Херсону

"Укрзалізниця" обіцяє вже найближчим часом повернути залізничне сполучення в деокупований Херсон.

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Про це повідомив голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Камишін.

"Ми мали добратись до Херсона. Оцінити пошкодження, скоординуватися із ЗСУ та владою, організувати команду для найскорішого повернення залізничного сполучення до Херсона", - зауважив Камишін.

Фото 2 — "Укрзалізниця" обіцяє незабаром запустити потяги до Херсону

За його словами, розмінування йде швидко, але все ж займає час.

Очільник "Укрзалізниці" запевнив, що пошкоджену колію та розбиті вагони полагодять швидко.

Фото 3 — "Укрзалізниця" обіцяє незабаром запустити потяги до Херсону

"Вокзал на місці. Люди чекають. Значить, скоро буде поїзд до Херсону", - зазначив Камишін.

Фото 4 — "Укрзалізниця" обіцяє незабаром запустити потяги до Херсону

Нагадаємо, "Укрзалізниця" закінчила ремонт контактної мережі на ділянці між Харковом та деокупованим Ізюмом й запустила електропоїзди.

Автор:
Світлана Манько