"Укрзализныця" обещает вскоре запустить поезда в Херсон

"Укрзализныця" обещает уже в ближайшее время вернуть железнодорожное сообщение в деоккупированный Херсон.

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Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.

"Мы должны были добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон", - отметил Камышин.

По его словам, разминирование идет быстро, но все же занимает время.

Руководитель "Укрзализныци" заверил, что поврежденный путь и разбитые вагоны починят быстро.

"Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон", - отметил Камышин.

Напомним, "Укрзализныця" закончила ремонт контактной сети на участке между Харьковом и деоккупированным Изюмом и запустила электропоезда.