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"Укрзализныця" обещает вскоре запустить поезда в Херсон
"Укрзализныця" обещает уже в ближайшее время вернуть железнодорожное сообщение в деоккупированный Херсон.
Об этом сообщил председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Камышин.
"Мы должны были добраться до Херсона. Оценить повреждения, скоординироваться с ВСУ и властью, организовать команду для скорейшего возвращения железнодорожного сообщения в Херсон", - отметил Камышин.
По его словам, разминирование идет быстро, но все же занимает время.Подписывайтесь на наш YouTube канал
Руководитель "Укрзализныци" заверил, что поврежденный путь и разбитые вагоны починят быстро.
"Вокзал на месте. Люди ждут. Значит, скоро будет поезд в Херсон", - отметил Камышин.
Напомним, "Укрзализныця" закончила ремонт контактной сети на участке между Харьковом и деоккупированным Изюмом и запустила электропоезда.