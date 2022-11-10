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Транспорт
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Між Харковом та Ізюмом запустили електропоїзди замість рейкових автобусів

Між Харковом та Ізюмом запустили електропоїзди замість рейкових автобусів

"Укрзалізниця" закінчила ремонт контактної мережі на ділянці між Харковом та деокупованим Ізюмом й запустила електропоїзди.

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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

"Сьогодні за маршрутом Харків — Ізюм поїхали повноцінні електропоїзди замість рейкових автобусів, якими забезпечувалось залізничне сполучення цим маршрутом до повноцінного відновлення інфраструктури", - йдеться у повідомленні.

Сполучення цим маршрутом забезпечується двома парами поїздів:

  • №6403 Харків-Пас. — Ізюм (відправлення з Харкова о 07:00, прибуття до Ізюма о 10:54); №6404 Ізюм — Харків-Пас. (відправлення з Ізюма о 16:53, прибуття до Харкова о 20:48);
  • №6426 Ізюм — Харків-Левада (відправлення з Ізюма об 11:10, прибуття до Харкова о 15:29); №6427 Харків-Левада — Ізюм (відправлення з Харкова об 11:58, прибуття до Ізюма о 16:37).

Зазначається, що заміна рейкових автобусів на електропоїзди дозволила збільшити кількість місць для пасажирів.

Крім того, на цей маршрут "Укрзалізниця" поставила один з капітально відремонтованих на власних потужностях вже під час повномасштабної війни електропоїздів. Це дозволило забезпечити мешканців звільнених від окупантів українських міст якісним та комфортним залізничним транспортом.

Нагадаємо, у деокупованому Ізюмі Харківської області облаштовано переправу через Сіверський Донець в обхід зруйнованого мосту на автомобільній дорозі М-03.