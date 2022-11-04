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В Ізюмі облаштували переправу через Сіверський Донець в обхід зруйнованого мосту (ФОТО)
У деокупованому Ізюмі Харківської області облаштовано переправу через Сіверський Донець в обхід зруйнованого мосту на автомобільній дорозі М-03. Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Це важливий логістичний маршрут для відновлення регіону та транспортного сполучення між Харківщиною та Донеччиною", - підкреслив чиновник.
Крім того, в селі Мартове вже облаштовують міст на Печенізькому водосховищі, який, як вказує Тимошенко, зруйнували російські війська під час відступу. Загалом же через напад Росії на Україну в Харківській області було зруйновано 24 мости.
Як повідомляють у Службі автодоріг у Харківській області, наразі в регіоні влаштовано вже дев'ять тимчасових переправ, а ще чотири знаходяться в роботі.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Станом на 2 листопада роботи проводились на наступних дорогах державного значення: М-03 Київ – Харків – Довжанський, Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія – Гороховатка, Н-26 Чугуїв – Мілове, Т-21-10 Шевченкове – Балаклія – Первомайський – Кегичівка, Т-21-11 Чугуїв – Печеніги – Великий Бурлук. Загалом до робіт було залучено 311 працівників та 160 одиниць спецтехніки.
Нагадаємо також, що зараз ведуться роботи з відновлення мосту через Оскіл до селища Куп'янськ-Вузловий, аби відновити повноцінне залізничне сполучення з Куп'янською громадою. Наразі "Укрзалізниця" запустила з 3 листопада рейковий автобус з Харкова, який доходить лише до села Осиново.