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В Ізюм повернули газопостачання та світло
На деокупованих теріторіях Харківської області продовжуються роботи з відновлення критичної інфраструктури. 14 жовтня в Ізюм повернули газопостачання. Також для 10 000 споживачів міста відновлено електропостачання.
Про це повідомив очільник Харківської обласної державної адміністрації Олег Синєгубов.
"Продовжуємо відновлювати критичну інфраструктуру на звільнених територіях Харківщини. Сьогодні в Ізюм повернули газопостачання. Перші 500 родин міста уже мають в оселях газ", - зазначив Синєгубов.
Крім того, відновлюється газопостачання 15 сіл Ізюмщини. Там підключено до газу уже близько 900 домоволодінь.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Також тривають роботи і у селах Балаклійщини.
Одночасно пуско-налагоджувальні роботи з відновлення газопостачання здійснені у селах Грушівка, Благодатівка, Нечволодівка та Московка Куп'янського району. Також відбуваються відновлювальні роботи в селищі Волохів Яр Чугуївського району.
"Дякую нашим газовикам за їхню самовіддану працю. Загалом за добу вони підключили газ до понад 3000 будинків Ізюмського, Куп‘янського, Чугуївського та Харківського районів області. Роботи з відновлення газопостачання тривають", - підкреслив Синєгубов.
Також 13 жовтня в Ізюмі повернули електропостачання.
"Світло з’явилося і на Ізюмському хлібзаводі. Це дозволить забезпечити виробництво такого довгожданого українського хліба для місцевих. Одразу після подачі світла - запрацювало відділення «Укрпошти», де люди вже отримують пенсії", - наголосив Синєгубов.
За його словами, роботи з підключення абонентів триватимуть впродовж двох тижнів і всі мешканці міста отримають електрику.
Також практично повністю відновлено живлення у Балаклії – світло мають 15 000 споживачів. У Куп’янську світло вже є у 4 000 мешканців.
Крім того, комунальні служби разом із волонтерами, де це можливо, відновлюють пошкоджене житло. Не припиняють ремонтні роботи і дорожники.
Нагадаємо, в Харківській області мешканці деяких районів безкоштовно отримають дрова.