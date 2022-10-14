В Изюм вернули газоснабжение и свет

На деоккупированных территориях Харьковской области продолжаются работы по восстановлению критической инфраструктуры. 14 октября в Изюм вернули газоснабжение. Также для 10 000 потребителей города возобновлено электроснабжение.

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Об этом сообщил глава Харьковской областной государственной администрации Олег Синегубов.

"Продолжаем восстанавливать критическую инфраструктуру на освобожденных территориях Харьковщины. Сегодня в Изюм вернули газоснабжение. Первые 500 семей города уже имеют в домах газ", - отметил Синегубов.

Кроме того, возобновляется газоснабжение 15 сел Изюмщины. Там подключено к газу уже около 900 домовладений.

Также продолжаются работы и в селах Балаклейщины.

Одновременно пусконаладочные работы по восстановлению газоснабжения осуществлены в селах Грушевка, Благодатовка, Нечволодовка и Московка Купянского района. Также проходят восстановительные работы в поселке Волохов Яр Чугуевского района.

"Спасибо нашим газовикам за их самоотверженный труд. Всего за сутки они подключили газ к более чем 3000 домам Изюмского, Купянского, Чугуевского и Харьковского районов области. Работы по восстановлению газоснабжения продолжаются", - подчеркнул Синегубов.

Также 13 октября в Изюм вернули электроснабжение.

"Свет появился и на Изюмском хлебзаводе. Это позволит обеспечить производство такого долгожданного украинского хлеба для местных. Сразу после подачи света - заработало отделение "Укрпочты", где люди уже получают пенсии", - подчеркнул Синегубов.

По его словам, работы по подключению абонентов продлятся в течение двух недель и все жители города получат электричество.

Также практически полностью восстановлено электричество в Балаклее – свет уже у более 15 000 потребителей. В Купянске свет уже есть у 4 000 жителей.

Кроме того, коммунальные службы вместе с волонтерами, где это возможно, восстанавливают поврежденное жилье. Не прекращают ремонтные работы и дорожники.

Напомним, в Харьковской области жители некоторых районов бесплатно получат дрова.