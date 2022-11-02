"Укрзалізниця" відновлює сполучення з Куп'янськом: останні кілометри поки возитиме автобусом

"Укрзалізниця" з 3 листопада запускає рейковий автобус з Харкова до деокупованої Куп'янської громади Харківської області, який поки буде доїжджати лише до села Осиново. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії.

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Це буде перший комбінований рейс УЗ, де 95% дороги долається поїздом, а "остання миля" - від платформи Осинове до самого Куп'янська - безкоштовними маршрутними автобусами місцевої громади.

Фото: Укрзалізниця

"Відновлення підірваного залізничного мосту займе час, проте ми не відкладаємо й відновлюємо рух вже зараз. 60 тисяч людей таким чином матимуть стабільне та надійне сполучення. Відновлення цієї ділянки ми завершили буквально вчора, відновивши дві обстріляні в понеділок ділянки колії та загалом ліквідувавши 49 пошкоджень на шляху з відновленням (приведенням до габариту) понад 70 км контактної мережі", - розповів голова правління УЗ Олександр Камишін.

Відправлятися рейс №6605/6608 зі станції Харків-Пасажирський буде щодня о 6:15 з прибуттям до Осинового о 9:50. Зворотний рейс стартуватиме 16:21 з поверненням до обласного центру о 19:35. Вартість проїзду становить 43 гривні.

"Крім того, щодня двічі на добу курсуватиме залізничний шатл Осинове - Занки з можливістю зручної пересадки до станції Харків-Левада", - зазначають у "Укрзалізниці".

Нагадаємо також, що з 10 жовтня "Укрзалізниця" запустила рейкові автобуси Харків – Ізюм – Харків та Ізюм – Балаклія – Ізюм. Із Балаклією ж залізничне сполучення було відновлене вже в перші тижні після деокупації - з 15 вересня.