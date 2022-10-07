"Укрзалізниця" відновлює залізничне сполучення з деокупованим Ізюмом

"Укрзалізниця" з 10 жовтня запустить рейкові автобуси Харків – Ізюм – Харків та Ізюм – Балаклія – Ізюм. Про це йдеться у повідомленні держкомпанії в соцмережах.

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Для цього після розмінування напрямку вибухотехніками залізничники у стислі терміни відновили колії, усунувши, зокрема, близько 25 ушкоджень рейок, шпал, стрілочних переводів та інших елементів інфраструктури.

Приміський поїзд №6403/6404 вирушатиме з Харкова о 7:00 та прибуватиме до Ізюма о 10:47. В зворотньому напрямку з Ізюма поїзд відправлятиметься о 17:02 та прибуватиме до обласного центру о 20:48.

Передбачено зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки, Слобожанська, Шебелинка, Балаклія, Савинці, Закомельська та Циганська. Квитки можна будет придбати в касах або на шляху прямування поїзда у роз’їзних касирів. Вартість проїзду з Харкова до Ізюма становить 41,50 гривні.

Рейковий автобус №6602/6603 вирушатиме з Ізюма о 10:59 та прибуватиме до Балаклії о 12:29, а назад їхатиме о 15:08 з прибуттям в Ізюм о 16:38. Також для зручності пасажирів на станції Балаклія із зазначеного рейкового автобусу забезпечено зручну пересадку на електропоїзди, які курсують до станцій Харків-Пасажирський та Харків-Левада.

Також залізничники відновили рух поїздів під електротягою на всій дільниці з Харкова до Балаклії. Як зазначають в УЗ, загалом у відновленні інфраструктури на деокупованій та прифронтовій території Харківщини задіяно близько 100 залізничників та понад 10 одиниць техніки.

Нагадаємо, що рейковий автобус між Харковом та Балаклією почав курсувати вже з 15 вересня. Також вже відновлено пасажирське сполучення за маршрутами Харків - Дергачі та Харків - Чугуїв.

Як повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков, як тільки військові та піротехніки дадуть "зелене світло", "Укрзалізниця" розпочне й роботи над відновленням сполучення з ключовим залізничним вузлом Харківщини – Куп’янськом.