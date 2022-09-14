"Укрзалізниця" запускає рейковий автобус з Харкова до Балаклії

"Укрзалізниця" повертає залізничне сполучення в деокуповану під час вересневого контрнаступу частину Харківської області. Як ідеться у повідомленні держкомпанії, з 15 вересня між Харковом та Балаклією почне курсувати рейковий автобус.

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Зазначається, що для відновлення сполучення залізничники оперативно відновили міст і десятки пошкоджених колій та контактних мереж.

Поїзд №6403/6402 вирушатиме щодня з Харкова о 7:00 та прибуватиме до Балаклії о 8:55. З Балаклії він відправлятиметься о 9:15 із прибуттям до обласного центру об 11:10.

Поїзд №6407/6404 вирушатиме щодня з Харкова о 15:50 з прибуваттям до Балаклії о 17:40, а в зворотньому напрямку вирушатиме о 18:00 та прибуватиме до Харкова о 19:55.

Передбачені зупинки на станціях Основа, Жихор, Зміїв, Занки та Шебелинка. Вартість проїзду з Харкова до Балаклії становитиме 29 гривень. Квитки можна придбати в касах та у провідників під час подорожі.

Нагадаємо, що у вересні, за даними Міністерства оборони України, армія звільнила вже близько 8,5 тисячі кілометрів окупованої до цього Росією территорії Харківськох області, зокрема Балаклію, Ізюм та Куп'янськ.