"Укрзализныця" запускает рельсовый автобус из Харькова в Балаклею

"Укрзализныця" возвращает железнодорожное сообщение в деоккупированную во время сентябрьского контрнаступления часть Харьковской области. Как говорится в сообщении госкомпании, с 15 сентября между Харьковом и Балаклеей начнет курсировать рельсовый автобус.

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Отмечается, что для восстановления сообщения железнодорожники оперативно восстановили мост и десятки поврежденных путей и контактных сетей.

Поезд №6403/6402 будет отправляться ежедневно из Харькова в 7:00 и прибывать в Балаклею в 8:55. Из Балаклеи он будет отправляться в 9:15 с прибытием в областной центр в 11:10.

Поезд №6407/6404 будет отправляться ежедневно из Харькова в 15:50 с прибытием в Балаклею в 17:40, а обратно будет отправляться в 18:00 и прибывать в Харьков в 19:55.

Предусмотрены остановки на станциях Основа, Жихор, Змиев, Занки и Шебелинка. Стоимость проезда из Харькова до Балаклеи составит 29 гривен. Билеты можно приобрести в кассах и у проводников во время поездки.

Напомним, что в сентябре, по данным Министерства обороны Украины, армия освободила уже около 8,5 тысячи километров оккупированной до этого Россией территории Харьковской области, в частности Балаклею, Изюм и Купянск.