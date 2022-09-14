С 6 сентября освобождено 8,5 тысячи квадратных километров Харьковщины - Минобороны

В Министерстве обороны назвали обновленные данные о результатах контрнаступления украинской армии в Харьковской области. Как сообщила на своей странице в Facebook заместитель министра Анна Маляр, было освобождено 8,5 тысячи квадратных километров.

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"Вчера обещала вам уточненные данные по освобожденным на Харьковщине территориям... С 6 сентября в Харьковской области освобождено: около 8500 квадратных километров, около 388 населенных пунктов, около 150 тысяч человек", - отметила она.

Отметим, что в общей сложности площадь региона составляет 31,4 тысячи квадратных километров, то есть освобождено из-под российской оккупации было 27% области. Всего в ней сейчас 1751 населенный пункт, то есть освобождены в ходе наступления были по крайней мере 22% из них. Однако об освобождении каких-либо территорий Харьковщины восточнее реки Оскол пока не сообщалось, и они считаются оккупированными Россией.

При этом Маляр подчеркнула, что "цифры постоянно уточняются, потому что процесс в динамике", но очень важно воспринимать эти данные в общем контексте, а не отдельно, поскольку фронт значительно больше, и для освобождения других территорий потребуется много времени.

"У нас 2500 км линия фронта. Из них 1300 км – активные боевые действия. Мы ведем оборонную операцию, в рамках которой удается реализовать и наступательные действия. Да, мы давно ждали этого успеха, но нам еще воевать и воевать. До полной победы нам освобождать еще очень много наших людей и наших земель. Нам нужно еще немало времени, сил и терпения", - указала замминистра.

Она также добавила, что освобожденные территории еще нуждаются в проведении дополнительных мер безопасности и стабилизации для того, чтобы там можно было безопасно проживать.

"Поэтому официальные сообщения с цифрами освобожденных населенных пунктов предоставляются с сознательным опозданием и могут учитывать или не учитывать проведенные стабилизационные мероприятия, а следовательно, отличаться", - пояснила Маляр.

Напомним, что в ходе сентябрьского контрнаступления Вооруженные силы Украины освободили, в частности, города Балаклея, Изюм, Волчанск, Купянск (по крайней мере его основную западную часть), поселки Шевченково, Чкалово, Великий Бурлук, Вильча, Приколотное, Белый Колодец, Савинцы и сотни сел.