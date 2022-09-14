ВСУ установили огневой контроль почти над всей Херсонщиной

Почти вся Херсонщина находится под огненным контролем Вооруженных сил Украины. Контрнаступление продолжается и украинские военные продвигаются вперед, оттесняя оккупантов с нашей земли.

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Об этом сообщила глава объединенного координационного прессцентра Сил обороны "Юга" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Почти над всей территорией Херсонской области держится наш огневой контроль, мы продолжаем нашу боевую работу, но о победах говорить пока рано, надо закрепиться в освобожденных населенных пунктах", - отметила Гуменюк.

По ее словам, особенности военной операции ВСУ на Юге усложняются тем, что многие территории пока заминированы. Также враг сразу же активизирует свои обстрелы на открытой местности.

"Поэтому здесь нет информационной открытости, поскольку это очень опасно для наших подразделений и населения из-за угрозы обстрела со стороны врага. Мы не можем объявлять все наши успехи, но мы продвигаемся и жмем россиян - это очень их деморализует", - отметила Гуменюк.

По ее словам, моральное состояние российских военных также подорвано успехами украинских военных во время наступления на Харьковщине. Она добавила, что успех украинских войск, за которым наблюдали во всем мире, был тщательно спланирован, поэтому ВСУ и дальше будут действовать так же.

"Перед тем, как началось контрнаступление, были подтянуты очень мощные резервы именно на Южное направление, тот маневр, который был спланирован Генеральным штабом – сработал", – отмечает Гуменюк.

Отметим, ранее Гуменюк сообщила, что российские оккупационные "власти" свернули процесс подготовки к псевдореферендуму на временно оккупированной части Херсонской области и уже не называют даты проведения незаконного "мероприятия".