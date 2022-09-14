Росія відклала підготовку до псевдореферендуму в Херсонській області — ОК "Південь"

Російська окупаційна "влада" згорнула процес підготовки до псевдореферендуму на тимчасово окупованій частині Херсонської області і вже не називає дати проведення незаконного "заходу". Про це 14 вересня в ефірі телемарафону сказала речник оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

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"Кардіограма їхнього пульсу і потуг до цього референдуму незрозуміла, чи то пацієнт живий, чи мертвий. Тому що вони то повністю закривають цю тему, то відкривають її на користь своєму кремлівському керівництву. Ми відстежили, що їхня робота з цього напрямку згорнута, складена в коробки та евакуюється на лівий берег", – розповіла Гуменюк.

На фоні цих змін, як зазначила речниця ОК "Південь", помітним стало падіння морального духу окупантів. В цей же час успіх ЗСУ в Харківській області підняв моральний дух українських підрозділів та додатково їх мотивував.

"І абсолютно протилежна пропорційність морального духу ворога. Тому що вони справді не бачать перспектив своєї участі у цій спецоперації, вони не бачать можливості для себе повернутися додому живими іншим шляхом, як тільки скласти зброю та здатися в полон", – додала Гуменюк.

Зазначимо, окупанти заявляли про намір провести фейкові "референдуми" не тільки на півдні України, а й на території Донецької та Луганської областей, які сама Росія називає "незалежними державами "ДНР" та "ЛНР".

При цьому Президент Володимир Зеленський попередив, що якщо Росія піде шляхом проведення на окупованих нею територіях Херсонської та Запорізької областей так званих “референдумів” щодо їхнього майбутнього, це закриє будь-яку можливість подальших переговорів з Україною.