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РФ готуюється до псевдореферендуму на Луганщині: є визначені місця проведення та йде активна агітація
На фейковий рефендум людей заманюють продуктами, водою, будматеріалами, а також обіцянками хорошого життя з екрану пересувного телевізора, який цілий день промиває мізки населенню в окупованих містах.
Про це повідомив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
"Свого роду - це шантаж: "ми вам допоможемо задовольнити первинні потреби, а ви йдете на "референдум". Як ні - помирайте, і без вас результат намалюємо", - каже Гайдай.
За його словами, окупанти вже складають реєстр приміщень, де проведуть вибори без вибору.Підписуйтесь на наш Telegram канал
"До того ж, в кожному населеному пункті вже з‘явилися брехливі пропагандистські газети-вісники, які мають змусити мешканців прийти і віддати голос. Хоча кому той голос потрібен…", - додав Гайдай.
Нагадаємо, що окупанти й досі не можуть захопити два селища на Луганщині.