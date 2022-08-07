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РФ готовится к псевдореферендуму на Луганщине: определены места проведения и идет активная агитация
На фейковый рефендум людей привлекают продуктами, водой, стройматериалами, а также обещаниями хорошей жизни с экрана передвижного телевизора, который целый день промывает мозги населению в оккупированных городах.
Об этом сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай.
"Своего рода – это шантаж: "мы вам поможем удовлетворить первоначальные потребности, а вы идете на "референдум". Если нет - умирайте, и без вас результат нарисуем", - говорит Гайдай.
По его словам, оккупанты уже составляют реестр помещений, где проведут выборы без выбора.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"К тому же, в каждом населенном пункте уже появились лживые пропагандистские газеты-вестники, которые должны заставить жителей прийти и отдать голос. Хотя кому этот голос нужен…", - добавил Гайдай.
Напомним, что кафиры до сих пор не могут захватить два поселка в Луганской области.