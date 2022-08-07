В ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации, - ГУР

Для комплектования подразделений мобилизационного резерва с 1 августа на территории ОРДЛО началась новая волна принудительной мобилизации. Отбирают лиц, непригодных для прохождения службы и тех, кто имел "отсрочку".

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Об этом сообщает ГУР МО Украины.

Так, в составе структурных мотострелковых подразделений 2 армейского корпуса (Луганск) русских оккупационных войск производится формирование новых и восстановление боеспособности имеющихся мотострелковых батальонов. В Луганске за 40 минут на рынке забрали два автобуса мужчин, большинство из которых — грузчики. В Алчевске мужчин забирали посреди улиц. Население возмущено, мужчины скрываются.

Тотальная принудительная мобилизация идет во многих населенных пунктах. Например, на улицах города Хрустальный увеличилось количество патрулей, без объяснений забирающих лиц мужского пола в военкомат. Продолжаются облавы по предприятиям и коммерческим учреждениям, где работают мужчины, пригодные к военной службе.

В то же время, распространяется недовольство среди уже мобилизованных мужчин ОРДЛО ужасным отношением командования в оккупационной армии к местному личному составу. В частности, распространяется информация, что россиянам выдают современные бронежилеты и каски, а местным амуницию образца 1941 - 1945 годов.

Напомним, что Россия восполняет дефицит офицеров в армии за счет сержантского состава.