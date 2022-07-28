Росія поповнює дефіцит офіцерів в армії за рахунок сержантського складу - розвідка

На фоні великий бойових втрат в армії Російської Федерації виник дефіцит офіцерів. Щоб якось заповнити ці вакансії розпочато масове присвоєння офіцерського звання молодший лейтенант особам сержантського складу без відповідного досвіду та освіти.

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Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Як зазначили у розвідці, одна з причин дефіциту кадрів - небажання військовослужбовців ЗС та Росгвардії з далекосхідних регіонів брати участь в бойових діях на території України. В тому числі через те, що їх часто включають до складу так званих "зведених підрозділів", які формуються не за професійною ознакою. В результаті, велика кількість військових в них не мають належної підготовки, що призводить до додаткового збільшення втрат.

"Багато окупантів, які брали участь у бойових діях, не бажають повертатись у свої підрозділи, вказуючи у якості причини відмови проблеми зі здоров’ям. Щоб запобігти "відтоку кадрів", керівництво ЗС РФ формує військово-лікарські комісії. Їхнє головне завдання – виявлення військовослужбовців, які імітують захворювання та поранення для ухилення від участі у бойових діях", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, на території Ростовської області проходять активні заходи з мобілізаційної підготовки військовозобов’язаних осіб. Обласні військові комісаріати здійснюють призов молодих людей, які проходили військову службу та мають артилерійський досвід.

"Осіб, які служили у піхотних військах, записують до військового резерву. Їх повідомляють про необхідність прибуття за викликом для ротації військовослужбовців, що нині беруть участь у війні проти України (конкретні терміни не оголошуються). Наразі майже з кожного села Ростовської області на військову службу призвано від семи до десяти місцевих жителів", - наголосили у ГУР.

Водночас у Бєлгородській області РФ місцеві жителі почали масово нищити власне майно з метою отримання компенсації від влади за нібито обстріли з боку України. В області наростає кількість претензій до влади щодо її неспроможності забезпечити якісний ремонт пошкоджених будівель.

Нагадаємо, РФ змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України та намагається набрати найманців з-поміж громадян країн Центральної Азії, ув’язнених та представників віддалених регіонів.