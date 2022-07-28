Россия восполняет дефицит офицеров в армии за счет сержантского состава – разведка

На фоне больших боевых потерь в армии Российской Федерации возник дефицит офицеров. Чтобы заполнить эти вакансии начато массовое присвоение офицерского звания младший лейтенант лицам сержантского состава без соответствующего опыта и образования.

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Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

Как отметили в разведке, одна из причин дефицита кадров – нежелание военнослужащих из дальневосточных регионов участвовать в боевых действиях на территории Украины. В том числе из-за того, что их часто включают в состав так называемых "сводных подразделений", которые формируются не по профессиональному признаку. В результате, большое количество военных у них не имеют должной подготовки, что приводит к дополнительному увеличению потерь.

"Многие оккупанты, участвовавшие в боевых действиях, не желают возвращаться в свои подразделения, указывая в качестве причины отказа проблемы со здоровьем. Чтобы предотвратить "отток кадров", руководство ВС РФ формирует военно-врачебные комиссии. Их главная задача - выявление военнослужащих, имитирующих заболевания и ранения для уклонения от участия в боевых действиях", - говорится в сообщении.

В частности, на территории Ростовской области проходят активные мероприятия по мобилизационной подготовке военнообязанных лиц. Областные военные комиссариаты осуществляют призыв молодых людей, проходивших военную службу и имеющих артиллерийский опыт.

"Мужчин, которые служили в пехотных войсках, записывают в военный резерв. Им сообщают о необходимости прибытия по вызову для ротации военнослужащих, участвующих в войне против Украины (конкретные сроки не объявляются). Сейчас почти из каждого села Ростовской области на военную службу призвано от семи до десяти местных жителей", - подчеркнули в ГУР.

В то же время в Белгородской области РФ местные жители начали массово уничтожать собственное имущество с целью получения компенсации от власти за якобы обстрелы со стороны Украины. В области нарастает количество претензий к властям по поводу ее неспособности обеспечить качественный ремонт поврежденных зданий.

Напомним, РФ меняет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины и пытается набрать наемников из граждан стран Центральной Азии, заключенных и представителей отдаленных регионов.